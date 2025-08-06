اصابة شخصين في تجدد غارات الاحتلال الاسرائيلي الجوية على جنوب لبنان

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
اصابة شخصين في تجدد غارات الاحتلال الاسرائيلي الجوية على جنوب لبنان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 8 (كونا) -- اعلن لبنان اليوم الاربعاء اصابة شخصين في تجدد غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدات متفرقة من جنوب البلاد.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية ان الغارة الجوية التي نفذها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (دير ياسين) التابعة لقضاء مرجعيون ادت في حصيلة اولية الى اصابة شخصين نقلا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
من جهتها ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارات جوية على بلدات (المحمودية) و(انصار) واطراف (تفاحتا) مخلفة اضرارا مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
وافادت الوكالة الوطنية بأن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات (يحمر الشقيف) و(عدشيت القصير) و(دير سريان) حيث ألقى عددا من صواريخ جو-ارض دون تسجيل اي اصابات.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها اليومية لاتفاق ايقاف اطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر 2024 من خلال شن غارات واعتداءات في جنوب لبنان إلى جانب استمرار احتلال عدد من المواقع والنقاط داخل الأراضي اللبنانية الأمر الذي يشكل انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. (النهاية)
ف ز / ر ج
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية ان الغارة الجوية التي نفذها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (دير ياسين) التابعة لقضاء مرجعيون ادت في حصيلة اولية الى اصابة شخصين نقلا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
من جهتها ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارات جوية على بلدات (المحمودية) و(انصار) واطراف (تفاحتا) مخلفة اضرارا مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
وافادت الوكالة الوطنية بأن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات (يحمر الشقيف) و(عدشيت القصير) و(دير سريان) حيث ألقى عددا من صواريخ جو-ارض دون تسجيل اي اصابات.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها اليومية لاتفاق ايقاف اطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر 2024 من خلال شن غارات واعتداءات في جنوب لبنان إلى جانب استمرار احتلال عدد من المواقع والنقاط داخل الأراضي اللبنانية الأمر الذي يشكل انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. (النهاية)
ف ز / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
نهر الفرات.. ما قصة جبل الذهب الذي ظهر به؟-فيديو
184 مليون درهم أرباح "برجيل القابضة" في النصف الأول
الحبتور للسيارات تطرح عرض الـ"خمس نجوم" لتملك أحد طرازات ميتسوبيشي حتى نهاية أغسطس
اليوم.. حمزة نمرة يحيي حفلا غنائيا على المسرح الروماني
زياد رحباني بدلا من حافظ الاسد في بيروت
الوطني يقدم 10% استردادا نقديا على حجوزات شركات الطيران وفنادق ماريوت Bonvoy