اصابة شخصين في تجدد غارات الاحتلال الاسرائيلي الجوية على جنوب لبنان

2025-08-06 11:14:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 8 (كونا) -- اعلن لبنان اليوم الاربعاء اصابة شخصين في تجدد غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدات متفرقة من جنوب البلاد.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية ان الغارة الجوية التي نفذها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (دير ياسين) التابعة لقضاء مرجعيون ادت في حصيلة اولية الى اصابة شخصين نقلا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
من جهتها ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارات جوية على بلدات (المحمودية) و(انصار) واطراف (تفاحتا) مخلفة اضرارا مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
وافادت الوكالة الوطنية بأن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات (يحمر الشقيف) و(عدشيت القصير) و(دير سريان) حيث ألقى عددا من صواريخ جو-ارض دون تسجيل اي اصابات.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها اليومية لاتفاق ايقاف اطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر 2024 من خلال شن غارات واعتداءات في جنوب لبنان إلى جانب استمرار احتلال عدد من المواقع والنقاط داخل الأراضي اللبنانية الأمر الذي يشكل انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. (النهاية)

MENAFN06082025000071011013ID1109896082

