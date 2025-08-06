إيران تبحث مع الوكالة الذرية ترتيبات التعاون المستقبلي في ظل ظروف جديدة

403
إيران تبحث مع الوكالة الذرية ترتيبات التعاون المستقبلي في ظل ظروف جديدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 6 – 8 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء أن بلاده ستبحث مع نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو طبيعة التعاون المستقبلي بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال عراقجي في تصريح لقناة تلفزيونية رسمية إيرانية إن "نائب المدير العام للوكالة لن يأتي إلى إيران للتفتيش أو التقييم بل للحوار بشأن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالتعاون في البرنامج النووي الإيراني السلمي" مؤكدا أن بلاده لم تمنح أي إذن للقيام بعمليات تفتيش في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن "الوكالة يجب أن تدرك أن هناك ظروفا جديدة طرأت وأن إيران ملتزمة بقانون البرلمان (الإيراني) الذي ينص على ضرورة تنظيم التعاون مع الوكالة من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي".
ولفت عراقجي إلى أن عدة منشآت نووية تعرضت للقصف وأصيبت بأضرار ما يتطلب إطارا جديدا لهذا التعاون.
وتساءل عن كيفية "تعامل الوكالة الدولية مع طلبات زيارة منشآت متضررة جراء القصف" معتبرا أنه "لا يوجد بروتوكول أو خطة عمل حتى الآن ولذلك يجب وضعها".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن وضع بروتوكول جديد أصبح ضرورة في ضوء التغيرات الأمنية والقرارات البرلمانية موضحا أنه "بناء على طلب الوكالة الدولية فقد دعونا نائب المدير العام ماسيمو أبارو لزيارة طهران".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن الاثنين الماضي أن أحد مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران في غضون الأيام العشرة القادمة.
وتسعى إيران منذ الأسبوع الماضي إلى وضع بروتوكول جديد مع الوكالة استنادا إلى قانون أقره البرلمان الإيراني في 25 يونيو الماضي يلزم الحكومة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الايرانية وتأمين المنشآت والعلماء النوويين.
وينص القانون أيضا على ضرورة تأكيد تمتع إيران بحقوقها الكاملة بموجب المادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية خصوصا فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم على أن يتولى المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران مسؤولية تقييم هذه الالتزامات.
وكانت المنشآت النووية الإيرانية (فوردو) و(نطنز) و(أصفهان) قد تعرضت لقصف جوي من قبل الولايات المتحدة إضافة إلى استهدافات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي فيما شهدت العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن إيرانية فجر الجمعة 13 يونيو الماضي هجمات واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجمات صاروخية استهدفت الأراضي المحتلة. (النهاية)
