  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إيران تبحث مع الوكالة الذرية ترتيبات التعاون المستقبلي في ظل ظروف جديدة

إيران تبحث مع الوكالة الذرية ترتيبات التعاون المستقبلي في ظل ظروف جديدة

2025-08-06 11:14:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 6 – 8 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء أن بلاده ستبحث مع نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو طبيعة التعاون المستقبلي بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال عراقجي في تصريح لقناة تلفزيونية رسمية إيرانية إن "نائب المدير العام للوكالة لن يأتي إلى إيران للتفتيش أو التقييم بل للحوار بشأن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالتعاون في البرنامج النووي الإيراني السلمي" مؤكدا أن بلاده لم تمنح أي إذن للقيام بعمليات تفتيش في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن "الوكالة يجب أن تدرك أن هناك ظروفا جديدة طرأت وأن إيران ملتزمة بقانون البرلمان (الإيراني) الذي ينص على ضرورة تنظيم التعاون مع الوكالة من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي".
ولفت عراقجي إلى أن عدة منشآت نووية تعرضت للقصف وأصيبت بأضرار ما يتطلب إطارا جديدا لهذا التعاون.
وتساءل عن كيفية "تعامل الوكالة الدولية مع طلبات زيارة منشآت متضررة جراء القصف" معتبرا أنه "لا يوجد بروتوكول أو خطة عمل حتى الآن ولذلك يجب وضعها".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن وضع بروتوكول جديد أصبح ضرورة في ضوء التغيرات الأمنية والقرارات البرلمانية موضحا أنه "بناء على طلب الوكالة الدولية فقد دعونا نائب المدير العام ماسيمو أبارو لزيارة طهران".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن الاثنين الماضي أن أحد مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران في غضون الأيام العشرة القادمة.
وتسعى إيران منذ الأسبوع الماضي إلى وضع بروتوكول جديد مع الوكالة استنادا إلى قانون أقره البرلمان الإيراني في 25 يونيو الماضي يلزم الحكومة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الايرانية وتأمين المنشآت والعلماء النوويين.
وينص القانون أيضا على ضرورة تأكيد تمتع إيران بحقوقها الكاملة بموجب المادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية خصوصا فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم على أن يتولى المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران مسؤولية تقييم هذه الالتزامات.
وكانت المنشآت النووية الإيرانية (فوردو) و(نطنز) و(أصفهان) قد تعرضت لقصف جوي من قبل الولايات المتحدة إضافة إلى استهدافات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي فيما شهدت العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن إيرانية فجر الجمعة 13 يونيو الماضي هجمات واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجمات صاروخية استهدفت الأراضي المحتلة. (النهاية)

م و / ح م ف


MENAFN06082025000071011013ID1109896081

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث