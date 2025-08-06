الرئيس الأمريكي يشيد بقرار (آبل) زيادة استثماراتها داخل الولايات المتحدة

403
الرئيس الأمريكي يشيد بقرار (آبل) زيادة استثماراتها داخل الولايات المتحدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 8 (كونا) -- أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بقرار شركة (آبل) الأمريكية العاملة في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة الإلكترونية زيادة حجم استثماراتها داخل البلاد.
وقال ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض "أعلنت شركة (آبل) أنها ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة وهذا يزيد بمقدار 100 مليار دولار عن المبلغ الذي كانت تخطط لاستثماره في الأصل".
وجاء ذلك بعدما أعلنت الشركة في بيان أنها ستقوم بالتزام جديد بقيمة 100 مليار دولار أمريكي تجاه أمريكا وهو ما يمثل تسريعا كبيرا لاستثماراتها في الولايات المتحدة التي يبلغ إجماليها الآن 600 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأوضحت (آبل) أن إعلان اليوم يتضمن برنامج التصنيع الأمريكي الجديد والطموح والمخصص لجلب المزيد من سلسلة توريد آبل والتصنيع المتقدم إلى الولايات المتحدة حيث ستزيد استثماراتها في جميع أنحاء أمريكا وتحفز الشركات العالمية على تصنيع المزيد من المكونات الأساسية في الولايات المتحدة.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك في تصريح تضمنه البيان الى ذلك يشمل عملا جديدا وموسعا مع 10 شركات في جميع أنحاء أمريكا تنتج مكونات تستخدم في منتجات (آبل) التي تباع في جميع أنحاء العالم "ونحن ممتنون للرئيس ترامب على دعمه".
وكان ترامب قد أعلن في ربيع العام الحالي عن استثمارات جديدة في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات وذلك في عدة قطاعات إنتاجية بما يشمل صناعة السيارات والطاقة والتكنولوجيا.
جاء ذلك في كلمة لترامب خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض بشأن "الاستثمار في أمريكا" بحضور رؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات الكبرى التي أعلنت مجتمعة عن استثمارات جديدة تزيد قيمتها على تريليوني دولار ليصل الإجمالي الى نحو ثمانية تريليونات دولار". (النهاية)
