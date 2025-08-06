  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئيس الأمريكي يشيد بقرار (آبل) زيادة استثماراتها داخل الولايات المتحدة

2025-08-06 11:14:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 8 (كونا) -- أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بقرار شركة (آبل) الأمريكية العاملة في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة الإلكترونية زيادة حجم استثماراتها داخل البلاد.
وقال ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض "أعلنت شركة (آبل) أنها ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة وهذا يزيد بمقدار 100 مليار دولار عن المبلغ الذي كانت تخطط لاستثماره في الأصل".
وجاء ذلك بعدما أعلنت الشركة في بيان أنها ستقوم بالتزام جديد بقيمة 100 مليار دولار أمريكي تجاه أمريكا وهو ما يمثل تسريعا كبيرا لاستثماراتها في الولايات المتحدة التي يبلغ إجماليها الآن 600 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأوضحت (آبل) أن إعلان اليوم يتضمن برنامج التصنيع الأمريكي الجديد والطموح والمخصص لجلب المزيد من سلسلة توريد آبل والتصنيع المتقدم إلى الولايات المتحدة حيث ستزيد استثماراتها في جميع أنحاء أمريكا وتحفز الشركات العالمية على تصنيع المزيد من المكونات الأساسية في الولايات المتحدة.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك في تصريح تضمنه البيان الى ذلك يشمل عملا جديدا وموسعا مع 10 شركات في جميع أنحاء أمريكا تنتج مكونات تستخدم في منتجات (آبل) التي تباع في جميع أنحاء العالم "ونحن ممتنون للرئيس ترامب على دعمه".
وكان ترامب قد أعلن في ربيع العام الحالي عن استثمارات جديدة في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات وذلك في عدة قطاعات إنتاجية بما يشمل صناعة السيارات والطاقة والتكنولوجيا.
جاء ذلك في كلمة لترامب خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض بشأن "الاستثمار في أمريكا" بحضور رؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات الكبرى التي أعلنت مجتمعة عن استثمارات جديدة تزيد قيمتها على تريليوني دولار ليصل الإجمالي الى نحو ثمانية تريليونات دولار". (النهاية)

ع س ج / ر ج


MENAFN06082025000071011013ID1109896080

