الرئيس الأمريكي: احتمال عقد قمة في وقت قريب بين الرئيسين الروسي والأوكراني

الرئيس الأمريكي: احتمال عقد قمة في وقت قريب بين الرئيسين الروسي والأوكراني
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 8 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن احتمال عقد قمة في وقت قريب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ظل مساع أمريكية مكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا والمستمرة منذ أواخر فبراير 2022.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "هناك احتمال كبير جدا أنهما (الرئيسان الروسي والأوكراني) سيعقدان القمة ولم نحدد مكانها بعد لكننا أجرينا محادثات جيدة جدا مع الرئيس بوتين اليوم".
وأضاف "هناك احتمال كبير جدا أن نختتم الجولة وننهي هذا الطريق الذي كان طويلا ولا يزال ولكن هناك احتمال كبير أن يعقد اجتماع قريبا جدا".
وفي وقت سابق من اليوم قال ترامب ان الاجتماع الذي عقده مبعوثه الخاص الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو كان مثمرا للغاية وأحرز تقدما كبيرا وذلك في اطار جهود انهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. (النهاية)
