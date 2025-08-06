  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئيس الأمريكي: احتمال عقد قمة في وقت قريب بين الرئيسين الروسي والأوكراني

2025-08-06 11:14:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 8 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن احتمال عقد قمة في وقت قريب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ظل مساع أمريكية مكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا والمستمرة منذ أواخر فبراير 2022.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "هناك احتمال كبير جدا أنهما (الرئيسان الروسي والأوكراني) سيعقدان القمة ولم نحدد مكانها بعد لكننا أجرينا محادثات جيدة جدا مع الرئيس بوتين اليوم".
وأضاف "هناك احتمال كبير جدا أن نختتم الجولة وننهي هذا الطريق الذي كان طويلا ولا يزال ولكن هناك احتمال كبير أن يعقد اجتماع قريبا جدا".
وفي وقت سابق من اليوم قال ترامب ان الاجتماع الذي عقده مبعوثه الخاص الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو كان مثمرا للغاية وأحرز تقدما كبيرا وذلك في اطار جهود انهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. (النهاية)

