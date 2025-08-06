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استشهاد 25 فلسطينيا بينهم أطفال في مجازر جديدة للاحتلال بغزة

استشهاد 25 فلسطينيا بينهم أطفال في مجازر جديدة للاحتلال بغزة

2025-08-06 07:05:16
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استشهد‭ ‬25‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال،‭ ‬وأصيب‭ ‬عشرات‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬ومصادر‭ ‬طبية‭. ‬

وقال‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬جريحا‭ ‬‮«‬نقلوا‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشاكوش‭ ‬قرب‭ ‬مركز‭ ‬المساعدات‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لمؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنهم‭ ‬تعرضوا‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

ووفق‭ ‬شهود،‭ ‬وكما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬يوميا‭ ‬تقريبا،‭ ‬كان‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬تجمّعوا‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مركزين‭ ‬لتوزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬تابعين‭ ‬لـ‮«‬مؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬المدعومة‭ ‬إسرائيليا‭ ‬وأمريكيا‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬وفي‭ ‬رفح‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬طعام‭. ‬

وبعد‭ ‬الظهر،‭ ‬استشهد‭ ‬شابان‭ ‬وأصيب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬كانوا‭ ‬ينتظرون‭ ‬وصول‭ ‬مساعدات‭ ‬قرب‭ ‬بوابة‭ ‬زيكيم‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬منها‭ ‬بعض‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬قرب‭ ‬منطقة‭ ‬السودانية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬بصل‭ ‬الذي‭ ‬تحدّث‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

واستشهدت‭ ‬طفلة‭ ‬بعيار‭ ‬ناري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬خيمتها‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أصداء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬وطفلة‭ ‬أخرى‭ ‬برصاص‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬النفق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬بصل‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬‮«‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬استهدف‭ ‬منزلين‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬وشخصين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬التفاح‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬وطفل‭ ‬جراء‭ ‬انهيار‭ ‬جدار‭ ‬منزله‭ ‬بعد‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ (‬وسط‭). ‬

واستشهد‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬استهدفت‭ ‬منزلهم‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭. ‬

وكان‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬قد‭ ‬أفاد‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬عندما‭ ‬انقلبت‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭. ‬

وحمّل‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬بغزة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬انقلاب‭ ‬الشاحنة‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬إجبارها‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬عبر‭ ‬طرق‭ ‬غير‭ ‬آمنة،‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تعرّضت‭ ‬للقصف‭ ‬ولم‭ ‬تُؤهَّل‭ ‬للمرور‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أحصت‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خمس‭ ‬حالات‭ ‬استشهاد‭ ‬نتيجة‭ ‬للجوع‭ ‬وسوء‭ ‬التغذية‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬بهذا‭ ‬السبب‭ ‬إلى‭ ‬193‭ ‬بينهم‭ ‬96‭ ‬طفلًا،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬دعت‭ ‬منظمات‭ ‬إنسانية‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وأخرى‭ ‬خيرية‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬للتراجع‭ ‬عن‭ ‬لائحة‭ ‬تنظيمية‭ ‬جديدة‭ ‬تلزمها‭ ‬بتقديم‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬موظفيها‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ويهدد‭ ‬بالتالي‭ ‬عملها‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬للدولة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الوكالات‭ ‬الأممية‭ ‬و200‭ ‬منظمة‭ ‬خيرية،‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬طلبت‭ ‬منها‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬معلومات‭ ‬شخصية‭ ‬حساسة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬موظفيها‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬حتى‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬وذلك‭ ‬لتفادي‭ ‬وقفها‭ ‬عن‭ ‬العمل‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراء‭ ‬عاجل،‭ ‬تحذر‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬شركاء‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬قد‭ ‬يُشطبون‭ ‬من‭ ‬السجلات‭ ‬بحلول‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬أو‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬مما‭ ‬سيجبرهم‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬جميع‭ ‬موظفيهم‭ ‬الدوليين،‭ ‬ويمنعهم‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬حيوية‭ ‬ومنقذة‭ ‬للحياة‭ ‬للفلسطينيين‭. ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬التقييدية‭ ‬الجديدة‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬أيضا‭ ‬احتمال‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬انتقاد‭ ‬علني‭ ‬لسياسات‭ ‬وممارسات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬

ورأت‭ ‬المنظمات‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشروط‭ ‬تفرضها‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬منعا‭ ‬لإرسال‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬أي‭ ‬إمدادات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السلطات‭ ‬رفضت‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬طلبات‭ ‬29‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬لإرسال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

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