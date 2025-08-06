فعالية توعوية بمجمع السلمانية الطبي بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

فعالية توعوية بمجمع السلمانية الطبي بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الوطنية الرامية لتعزيز صحة الأم والطفل، ورفع الوعي المجتمعي بفوائد الرضاعة الطبيعية ودورها في تحقيق تنمية صحية مستدامة، وذلك من خلال دعم الأمهات الحوامل والوالدات حديثاً وتثقيفهن بأهمية الرضاعة الطبيعية وانعكاساتها الإيجابية على صحة للأم والطفل.
وأقيمت الفعالية تحت الشعار العالمي لهذا العام «إعطاء الأولوية للرضاعة الطبيعية عبر إنشاء أنظمة مستدامة»، وشملت ورشًا تفاعلية واستشارات فردية لتعريف الأمهات بأساليب الرضاعة الصحيحة وطرق تخزين الحليب، إضافة إلى نصائح غذائية تدعم توازن تغذية الأم بما ينعكس إيجابًا على عملية الرضاعة الطبيعية.
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