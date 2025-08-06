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فعالية توعوية بمجمع السلمانية الطبي بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

فعالية توعوية بمجمع السلمانية الطبي بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

2025-08-06 07:05:15
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬التمريض‭ ‬والقبالة‭ ‬البحرينية،‭ ‬فعالية‭ ‬توعوية‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الأسبوع‭ ‬العالمي‭ ‬للرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬2025‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬صحة‭ ‬الأم‭ ‬والطفل،‭ ‬ورفع‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بفوائد‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تنمية‭ ‬صحية‭ ‬مستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الأمهات‭ ‬الحوامل‭ ‬والوالدات‭ ‬حديثاً‭ ‬وتثقيفهن‭ ‬بأهمية‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬للأم‭ ‬والطفل‭.‬

وأقيمت‭ ‬الفعالية‭ ‬تحت‭ ‬الشعار‭ ‬العالمي‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬عبر‭ ‬إنشاء‭ ‬أنظمة‭ ‬مستدامة‮»‬،‭ ‬وشملت‭ ‬ورشًا‭ ‬تفاعلية‭ ‬واستشارات‭ ‬فردية‭ ‬لتعريف‭ ‬الأمهات‭ ‬بأساليب‭ ‬الرضاعة‭ ‬الصحيحة‭ ‬وطرق‭ ‬تخزين‭ ‬الحليب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نصائح‭ ‬غذائية‭ ‬تدعم‭ ‬توازن‭ ‬تغذية‭ ‬الأم‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭. ‬

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