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جامعة الخليج العربي تستضيف طاولة مستديرة لبحث سبل تدريب الكوادر الصحية على مكافحة مقاومة المضادات الحيوية

جامعة الخليج العربي تستضيف طاولة مستديرة لبحث سبل تدريب الكوادر الصحية على مكافحة مقاومة المضادات الحيوية

2025-08-06 07:05:13
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضافت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬طاولة‭ ‬مستديرة‭ ‬ناقشت‭ ‬موضوع‭ ‬تعليم‭ ‬وتدريب‭ ‬العاملين‭ ‬الصحيين‭ ‬بشأن‭ ‬مقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات‭ (‬ AMR ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المديرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لإقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬الدكتورة‭ ‬حنان‭ ‬بلخي،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والممارسين‭ ‬الصحيين‭ ‬وصنّاع‭ ‬السياسات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

في‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬التي‭ ‬أدارها‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬ممثل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الدكتور‭ ‬أسد‭ ‬حفيظ،‭ ‬أكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬للخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬والدعم‭ ‬المؤسسي،‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬يوسف‭ ‬إسماعيل،‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬برسالتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالتعليم‭ ‬الصحي‭ ‬وتعزيز‭ ‬نظم‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬الإقليم،‭ ‬مرحباً‭ ‬بالمديرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لإقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬الدكتورة‭ ‬حنان‭ ‬بلخي،‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬راشد‭ ‬شويطر‭ ‬،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ورئيسة‭ ‬المجموعة‭ ‬الاستشارية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والفنية‭ ‬لمقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات،‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬السلمان،‭ ‬مثمناً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬مشاركة‭ ‬ممثلي‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والجهات‭ ‬الصحية‭ ‬والمهنية‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والممارسين‭ ‬الصحيين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬شركاء‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأوضح‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬الأطراف‭ ‬المشاركة‭ ‬هو‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة‭ ‬وبناء‭ ‬منظومات‭ ‬تعليمية‭ ‬وصحية‭ ‬أقوى‭ ‬وأكثر‭ ‬استجابة‮»‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬مكتب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لشراكتهم‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الفاعلة‭ ‬ودعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬لتعزيز‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أنشطة‭ ‬المركز‭ ‬المتعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬الصحي‭.‬

وأكد‭ ‬التزام‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامجها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬والتمريض‭ ‬والدراسات‭ ‬العليا‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬والمحاكاة‭ ‬السريرية،‭ ‬بإعداد‭ ‬كوادر‭ ‬صحية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الفهم‭ ‬العميق‭ ‬لتحديات‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات،‭ ‬ومؤهلة‭ ‬للتعامل‭ ‬معها‭ ‬بكفاءة‭ ‬واستجابة‭ ‬مجتمعية‭ ‬رصينة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬وشركاءها‭ ‬ماضون‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬أدوات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬إطار‭ ‬الكفاءات‭ ‬لتعليم‭ ‬العاملين‭ ‬الصحيين‭ ‬حول‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات‮»‬،‭ ‬والالتزام‭ ‬بدليل‭ ‬تقييم‭ ‬المناهج‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬حديثاً،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬تكامل‭ ‬المناهج‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الواقع‭ ‬الصحي،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬التشغيلية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لإقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬2025 2028،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصحة‭.‬

وشددت‭ ‬المديرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لشرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬الدكتورة‭ ‬حنان‭ ‬بلخي،‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬مقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬والتي‭ ‬باتت‭ ‬تشكل‭ ‬خطرًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬لتسبب‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬96 , 000‭ ‬شخص‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ثلثهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬استجابة‭ ‬جماعية‭ ‬تعزز‭ ‬نظم‭ ‬الترصد،‭ ‬وتحد‭ ‬من‭ ‬الاستخدام‭ ‬غير‭ ‬الرشيد‭ ‬للمضادات،‭ ‬وتستثمر‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬التزام‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬بدعم‭ ‬الدول‭ ‬عبر‭ ‬خطط‭ ‬عمل‭ ‬وطنية‭ ‬ونهج‭ ‬الصحة‭ ‬الواحدة،‭ ‬لضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬صحي‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬وكيلة‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬شويطر،‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬مقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطة‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة‭ ‬تعتمد‭ ‬نهج‭ ‬‮«‬الصحة‭ ‬الواحدة‮»‬‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬والبيطرية‭ ‬والبيئية‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬النهج‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬وتنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية،‭ ‬ومنها‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬حدّثت‭ ‬خطتها‭ ‬الوطنية‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الترصد‭ ‬والتشخيص‭ ‬وتدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬وضبط‭ ‬وصف‭ ‬وصرف‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أوضح‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية،‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالحليم‭ ‬ضيف‭ ‬الله،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النقاش‭ ‬الحيوي‭ ‬حول‭ ‬التعليم‭ ‬المرتبط‭ ‬بمقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات،‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬معالجة‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭. ‬وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تخريج‭ ‬كوادر‭ ‬صحية‭ ‬قادرة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬فعالية‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬وتعزيز‭ ‬النُظم‭ ‬الصحية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬ثمّن‭ ‬جهود‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لشرق‭ ‬المتوسط‭ ‬ومكتب‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬وإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬المهم‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ناقش‭ ‬المتحدثون‭ ‬الرئيسيون‭ ‬في‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة،‭ ‬ومنهم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬السلمان،‭ ‬واستشاري‭ ‬الوبائيات‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬مكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬بإدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬الصياد،‭ ‬واستشاري‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬بالمستشفى‭ ‬العسكري،‭ ‬المقدم‭ ‬طبيب‭ ‬مناف‭ ‬القحطاني،‭ ‬مجمل‭ ‬التحديات‭ ‬والأولويات‭ ‬الأهم‭ ‬والأبرز‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وإقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬النقاش‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجابهة‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة،‭ ‬مستعرضين‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الإقليمي‭ ‬المعني‭ ‬بمراجعة‭ ‬برامج‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات،‭ ‬والتي‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ ‬إدماج‭ ‬المفاهيم‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية،‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات،‭ ‬وتطوير‭ ‬أجندات‭ ‬وطنية‭ ‬للبحث‭.‬

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