جامعة الخليج العربي تستضيف طاولة مستديرة لبحث سبل تدريب الكوادر الصحية على مكافحة مقاومة المضادات الحيوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)AMR

في‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬التي‭ ‬أدارها‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬ممثل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الدكتور‭ ‬أسد‭ ‬حفيظ،‭ ‬أكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬للخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬والدعم‭ ‬المؤسسي،‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬يوسف‭ ‬إسماعيل،‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬برسالتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالتعليم‭ ‬الصحي‭ ‬وتعزيز‭ ‬نظم‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬الإقليم،‭ ‬مرحباً‭ ‬بالمديرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لإقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬الدكتورة‭ ‬حنان‭ ‬بلخي،‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬راشد‭ ‬شويطر‭ ‬،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ورئيسة‭ ‬المجموعة‭ ‬الاستشارية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والفنية‭ ‬لمقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات،‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬السلمان،‭ ‬مثمناً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬مشاركة‭ ‬ممثلي‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والجهات‭ ‬الصحية‭ ‬والمهنية‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والممارسين‭ ‬الصحيين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬شركاء‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأوضح‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬الأطراف‭ ‬المشاركة‭ ‬هو‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة‭ ‬وبناء‭ ‬منظومات‭ ‬تعليمية‭ ‬وصحية‭ ‬أقوى‭ ‬وأكثر‭ ‬استجابة‮»‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬مكتب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لشراكتهم‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الفاعلة‭ ‬ودعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬لتعزيز‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أنشطة‭ ‬المركز‭ ‬المتعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬الصحي‭.‬

وأكد‭ ‬التزام‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامجها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬والتمريض‭ ‬والدراسات‭ ‬العليا‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬والمحاكاة‭ ‬السريرية،‭ ‬بإعداد‭ ‬كوادر‭ ‬صحية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الفهم‭ ‬العميق‭ ‬لتحديات‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات،‭ ‬ومؤهلة‭ ‬للتعامل‭ ‬معها‭ ‬بكفاءة‭ ‬واستجابة‭ ‬مجتمعية‭ ‬رصينة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬وشركاءها‭ ‬ماضون‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬أدوات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬إطار‭ ‬الكفاءات‭ ‬لتعليم‭ ‬العاملين‭ ‬الصحيين‭ ‬حول‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات‮»‬،‭ ‬والالتزام‭ ‬بدليل‭ ‬تقييم‭ ‬المناهج‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬حديثاً،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬تكامل‭ ‬المناهج‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الواقع‭ ‬الصحي،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬التشغيلية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لإقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬2025 – 2028،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصحة‭.‬

وشددت‭ ‬المديرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لشرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬الدكتورة‭ ‬حنان‭ ‬بلخي،‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬مقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬والتي‭ ‬باتت‭ ‬تشكل‭ ‬خطرًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬لتسبب‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬96 , 000‭ ‬شخص‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ثلثهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬استجابة‭ ‬جماعية‭ ‬تعزز‭ ‬نظم‭ ‬الترصد،‭ ‬وتحد‭ ‬من‭ ‬الاستخدام‭ ‬غير‭ ‬الرشيد‭ ‬للمضادات،‭ ‬وتستثمر‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬التزام‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬بدعم‭ ‬الدول‭ ‬عبر‭ ‬خطط‭ ‬عمل‭ ‬وطنية‭ ‬ونهج‭ ‬الصحة‭ ‬الواحدة،‭ ‬لضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬صحي‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬وكيلة‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬شويطر،‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬مقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطة‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة‭ ‬تعتمد‭ ‬نهج‭ ‬‮«‬الصحة‭ ‬الواحدة‮»‬‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬والبيطرية‭ ‬والبيئية‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬النهج‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬وتنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية،‭ ‬ومنها‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬حدّثت‭ ‬خطتها‭ ‬الوطنية‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الترصد‭ ‬والتشخيص‭ ‬وتدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬وضبط‭ ‬وصف‭ ‬وصرف‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أوضح‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية،‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالحليم‭ ‬ضيف‭ ‬الله،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النقاش‭ ‬الحيوي‭ ‬حول‭ ‬التعليم‭ ‬المرتبط‭ ‬بمقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات،‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬معالجة‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭. ‬وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تخريج‭ ‬كوادر‭ ‬صحية‭ ‬قادرة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬فعالية‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬وتعزيز‭ ‬النُظم‭ ‬الصحية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬ثمّن‭ ‬جهود‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لشرق‭ ‬المتوسط‭ ‬ومكتب‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬وإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬المهم‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ناقش‭ ‬المتحدثون‭ ‬الرئيسيون‭ ‬في‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة،‭ ‬ومنهم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬السلمان،‭ ‬واستشاري‭ ‬الوبائيات‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬مكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬بإدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬الصياد،‭ ‬واستشاري‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬بالمستشفى‭ ‬العسكري،‭ ‬المقدم‭ ‬طبيب‭ ‬مناف‭ ‬القحطاني،‭ ‬مجمل‭ ‬التحديات‭ ‬والأولويات‭ ‬الأهم‭ ‬والأبرز‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وإقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬النقاش‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجابهة‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة،‭ ‬مستعرضين‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الإقليمي‭ ‬المعني‭ ‬بمراجعة‭ ‬برامج‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات،‭ ‬والتي‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ ‬إدماج‭ ‬المفاهيم‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية،‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات،‭ ‬وتطوير‭ ‬أجندات‭ ‬وطنية‭ ‬للبحث‭.‬