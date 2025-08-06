شراكة استراتيجية بين البحرين ومنظمة الصحة العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شراكة استراتيجية بين البحرين ومنظمة الصحة العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المعنية بالتنمية المستدامة بمختلف مجالاتها ولا سيما في المجال الصحي، حيث استعرضت الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار، بما في ذلك التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتبادل الممارسات الفضلى ولتحسين جودة بيانات المؤشرات المعنية بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، كما تم التطرق إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك ومنها توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحفيز الابتكار في المجال الصحي بما فيها المبادرات الرائدة في تعزيز الشمول المالي والتكنولوجيا المالية والتي تعتبر قوة محركة لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وغيرها. وفي هذا الصدد، أكدت أهمية الاستثمار في هذا المجال وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أشادت الدكتورة حنان بنت حسن بلخي بالدور الريادي الذي تضطلع به مملكة البحرين في الدفع بعجلة التنمية المستدامة لا سيما في القطاع الصحي منوهة بما يشهده القطاع من ابتكار وتوسع في الخدمات الرقمية، كما ثمنت الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتحقيق المزيد من التطلعات المنشودة.
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