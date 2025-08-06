شراكة استراتيجية بين البحرين ومنظمة الصحة العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المعنية‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالاتها‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لتبادل‭ ‬الممارسات‭ ‬الفضلى‭ ‬ولتحسين‭ ‬جودة‭ ‬بيانات‭ ‬المؤشرات‭ ‬المعنية‭ ‬بالهدف‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬ومنها‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحفيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬قوة‭ ‬محركة‭ ‬لتحسين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وغيرها‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكدت‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬لتسريع‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬حنان‭ ‬بنت‭ ‬حسن‭ ‬بلخي‭ ‬بالدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬منوهة‭ ‬بما‭ ‬يشهده‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬ابتكار‭ ‬وتوسع‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية،‭ ‬كما‭ ‬ثمنت‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬