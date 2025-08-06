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شراكة استراتيجية بين البحرين ومنظمة الصحة العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شراكة استراتيجية بين البحرين ومنظمة الصحة العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

2025-08-06 07:05:04
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمعت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بالدكتورة‭ ‬حنان‭ ‬بنت‭ ‬حسن‭ ‬بلخي‭ ‬المديرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لإقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لها‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ومكتب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المعنية‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالاتها‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لتبادل‭ ‬الممارسات‭ ‬الفضلى‭ ‬ولتحسين‭ ‬جودة‭ ‬بيانات‭ ‬المؤشرات‭ ‬المعنية‭ ‬بالهدف‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬ومنها‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحفيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬قوة‭ ‬محركة‭ ‬لتحسين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وغيرها‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكدت‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬لتسريع‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬حنان‭ ‬بنت‭ ‬حسن‭ ‬بلخي‭ ‬بالدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬منوهة‭ ‬بما‭ ‬يشهده‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬ابتكار‭ ‬وتوسع‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية،‭ ‬كما‭ ‬ثمنت‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

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