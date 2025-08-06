وزيرة الشباب: توسيع آفاق التعاون الدولي مع المنظمات العالمية

وزيرة الشباب: توسيع آفاق التعاون الدولي مع المنظمات العالمية
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع الدكتورة حنان بنت حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار الشراكة الدولية الهادفة إلى تطوير برامج ومبادرات نوعية تعود بالنفع على فئة الشباب، وترسّخ فيهم المفاهيم الصحيحة حول أهمية الاهتمام بالصحة العامة كأسلوب حياة.
وأعربت وزيرة شؤون الشباب خلال الاجتماع عن بالغ تقديرها للدور الحيوي الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في دعم الأنظمة الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي حول القضايا الصحية، مشيرة إلى أن تعزيز أنماط الحياة الصحية والتشجيع على السلوكيات الوقائية يُعد أحد المحاور الرئيسة التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب في المملكة، لما لهذا الجانب من تأثير مباشر على جودة حياة الأفراد والمجتمعات.
وأكدت وزيرة شؤون الشباب أن الوزارة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع منظمة الصحة العالمية بهدف تبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في تصميم وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية موجّهة للشباب، تواكب احتياجاتهم وتدعم تطلعاتهم نحو مستقبل أكثر صحة وإنتاجية.
من جانبها، أشادت الدكتورة حنان بلخي بالمستوى المتقدم الذي بلغته مملكة البحرين في مجال تمكين الشباب، منوّهة بما تبذله وزارة شؤون الشباب من جهود متواصلة وبرامج مبتكرة تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتعزيز الوعي الصحي لديهم. كما أعربت عن تطلع منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز التعاون مع الوزارة لتنفيذ مبادرات توعوية ومجتمعية تُعزز من مفاهيم الوقاية والصحة العامة، وتُسهم في بناء جيل شبابي واعٍ، يتمتع بمستوى عالٍ من الوعي الصحي، وقادر على الإسهام الإيجابي في خدمة مجتمعه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ناسا تختبر سقوط سيارات الأجرة الجوية من ارتفاع 35 قدمًا.. ماذا كشفت النتائج؟
Emaar The Economic City وAl Tahaluf توقعان اتفاقية لتنفيذ مشاريع سكنية جديدة في حي المروج بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية
أرامكو السعودية تُعلن نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025
زياد رحباني بدلا من حافظ الاسد في بيروت
الأوقاف تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية لوظائف مؤذن وخادم مسجد - أسماء
خبراء يناقشون قانون صندوق التكافل للحدّ من المخاطر الزراعية