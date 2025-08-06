وزيرة الشباب: توسيع آفاق التعاون الدولي مع المنظمات العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقدته‭ ‬الوزيرة‭ ‬مع‭ ‬الدكتورة‭ ‬حنان‭ ‬بنت‭ ‬حسن‭ ‬بلخي،‭ ‬المديرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لإقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬الدولية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬نوعية‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬وترسّخ‭ ‬فيهم‭ ‬المفاهيم‭ ‬الصحيحة‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالصحة‭ ‬العامة‭ ‬كأسلوب‭ ‬حياة‭.‬

وأعربت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديرها‭ ‬للدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأنظمة‭ ‬الصحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬الصحية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬السلوكيات‭ ‬الوقائية‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬المحاور‭ ‬الرئيسة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬عليها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬لما‭ ‬لهذا‭ ‬الجانب‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمعات‭.‬

وأكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بهدف‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬العالمية‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬توعوية‭ ‬وتدريبية‭ ‬موجّهة‭ ‬للشباب،‭ ‬تواكب‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وتدعم‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬وإنتاجية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬حنان‭ ‬بلخي‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬بلغته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬منوّهة‭ ‬بما‭ ‬تبذله‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬متواصلة‭ ‬وبرامج‭ ‬مبتكرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬لديهم‭.‬‮ ‬‭ ‬كما‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬توعوية‭ ‬ومجتمعية‭ ‬تُعزز‭ ‬من‭ ‬مفاهيم‭ ‬الوقاية‭ ‬والصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وتُسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬شبابي‭ ‬واعٍ،‭ ‬يتمتع‭ ‬بمستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي،‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مجتمعه‭. ‬