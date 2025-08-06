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ترامب يعلن عن تحقيق تقدم كبير خلال لقاء بوتين مع ويتكوف

ترامب يعلن عن تحقيق تقدم كبير خلال لقاء بوتين مع ويتكوف

2025-08-06 03:13:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيق "تقدم كبير" خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي بحثا فيه تسوية النزاع في أوكرانيا.
وفي منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، وصف ترامب اللقاء بين بوتين وويتكوف بأنه كان "مثمرا جدا"، مضيفا أنه " تم تحقيق تقدم كبير".
وأشار ترامب إلى أنه أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين على نتائج اللقاء.


وأضاف أن "الجميع متفقون على أن هذه الحرب يجب إنهاؤها، ونحن سنعمل على ذلك خلال الأيام والأسابيع القريبة".


يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو، يوم الأربعاء. ووصف الجانب الروسي اللقاء بأنه كان "بناء"، مؤكدا أن الجانبين بحثا التسوية في أوكرانيا.

RT

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