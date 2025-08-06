أول قرارات مجلس الوزراء بعد التعديل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.



ويأتي مشروع القانون نظراً للتطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وإمكانية الاستفادة منه في الإجراءات لدى الكاتب العدل، في ضوء سعي الحكومة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتسريعها، وتوظيف التكنولوجيا فيها؛ انسجاماً مع خطط التحديث الحكومية.



كما يأتي مشروع القانون لغايات إجازة استخدام وقوننة الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها ذات الحجة القانونية المقررة للمعاملات الورقية، ولغايات إنشاء إدارة للكاتب العدل وتوحيد مرجعية الإشراف والإدارة والرقابة عليه ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، ومواكبة الممارسات الحديثة في التنظيم المؤسسي للوظائف العدلية بما ينسجم مع التحديث والإصلاح الإداري.



وبموجب مشروع القانون، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل لتشمل كامل المحافظات دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها للتخفيف على متلقي الخدمة، وهذا من شأنه التخفيف من الوقت وكلف التنقل على المواطنين.



وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الزراعة بتخصيص دعم لتصنيع رب البندورة، وتكليف وزير الزراعة بتحديد قيمة المبالغ التي سيتم دفعها مقابل كل طن من البندورة يتم توريده للمصانع.



ومن المأمول أن يسهم القرار بتشجيع المصانع على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي وتقليل حجم الخسائر على المزارعين، وانسجاماً مع توجهات وسياسات الأمن الغذائي الوطني التي تعدُّ من الرائدة على مستوى الإقليم.



على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية قُرابة 690 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبين مكلَّفين وسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وفقاً لتوصيات اللِّجان المختصَّة بدراسة هذه التَّسويات حسب التَّشريعات النَّاظمة لها.



ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات الدوريَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضَّريبيَّة في حال كانت لديهم أي مخالفات، في إطار التَّخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم.



وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على عدم إخضاع مشتريات ومستوردات متحف الدبابات الملكي من السلع والخدمات للضريبة العامة على المبيعات.



ويأتي القرار كجزء من دعم منظومة المتاحف الوطنية والبرامج السِّياحيَّة، ولتمكين المتحف من الاستمرار في تقديم الخدمات المتميزة لمرتاديه وزوَّاره؛ نظراً لما يحتويه من قيمة وطنيَّة كبيرة تعنى بتاريخ الجيش العربي.



وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل مع حكومة دولة الكويت الشقيقة.



ويأتي البروتوكول في إطار التَّعاون الوثيق بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات، والسَّعي المستمرّ لتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة والمشتركة، وبما يعزز من إجراءات الشفافية والحوكمة في الشؤون الضريبية.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور فيصل طايل العبداللات أميناً لسرّ مجلس الوزراء.



كما قرَّر المجلس تعيين فراس الضَّرابعة مديراً عامَّاً لدائرة المكتبة الوطنيَّة، بعد حصوله على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.



وقرَّر المجلس أيضاً قبول استقالة أمين عام وزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدِّبعي.



وفي ضوء صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور جعفر حسَّان، قرَّر المجلس إعادة تشكيل لجانه القانونيَّة، والتَّحديث الاقتصادي، والتحديث الإداري، والخدمات البنى التحتيَّة.