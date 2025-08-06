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650 ألف طفل في القطاع حياتهم معرضة للخطر لعدم توفر الغذاء

650 ألف طفل في القطاع حياتهم معرضة للخطر لعدم توفر الغذاء

2025-08-06 03:13:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، الأربعاء، إن القطاع بحاجة ماسة للوقود لتشغيل مولدات الكهرباء، بهدف تشغيل الأقسام الطبية وأجهزة إنقاذ الحياة.
وأضاف أن هنالك حاجة عاجلة إلى الأوكسجين ومستلزمات التعقيم وأدوات التخدير والأدوية المزمنة.
وتحدث النمس عن استهداف إسرائيل لمقر الهلال الأحمر في خانيوس، إضافة لاستشهاد عدد من كوادر الهلال.
وأكد النمس حاجة القطاع لحليب الأطفال بظل وجود 61 ألف امرأة حامل في قطاع غزة بحاجة لرعاية طبية و650 ألف طفل حياتهم معرضة للخطر لعدم توفر الغذاء.
"منذ اغلاق معبر رفح جنوب غزة وإدخال المساعدات عن طريق معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي لا يصل شيء باستثناء ما وصل قبل 24 ساعة حيث وصل شحنة دواء وحاليا موجودة بمخازن منظمة الصحة العالمية" وفق النمس


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