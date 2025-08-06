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تعيينات وقبول استقالة أمين عام وزارة في أولى جلسات مجلس الوزراء بعد التعديل

تعيينات وقبول استقالة أمين عام وزارة في أولى جلسات مجلس الوزراء بعد التعديل

2025-08-06 03:13:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، في أولى جلساته بعد إجراء التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان، تعيين الدكتور فيصل طايل العبداللات أميناً لسرّ مجلس الوزراء.


كما قرَّر المجلس تعيين فراس الضَّرابعة مديراً عامَّاً لدائرة المكتبة الوطنيَّة، بعد حصوله على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.


وقرَّر المجلس أيضاً قبول استقالة أمين عام وزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدِّبعي.

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