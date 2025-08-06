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الخارجية الإيطالية: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين

الخارجية الإيطالية: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين

2025-08-06 03:13:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن بلاده تعارض أي أنشطة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية.
وأكد تاياني، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تُقوّض أسس حل الدولتين، الذي يعدّ السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم ومستقر في الشرق الأوسط.


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