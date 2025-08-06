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الصفدي: الأردن مستمر بالضغط الدولي لرفع الحصار وإنهاء قيود إدخال المساعدات إلى القطاع

الصفدي: الأردن مستمر بالضغط الدولي لرفع الحصار وإنهاء قيود إدخال المساعدات إلى القطاع

2025-08-06 03:13:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقش مجلس الوزراء، خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التَّعديل الوزاري على الحكومة، الأربعاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وقدَّم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إيجازاً للمجلس، أكد فيه أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود جهود الدولة المستمرة لوقف العدوان على غزة، وإيصال الدعم الإغاثي لمواجهة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة هناك.
وأكد الصفدي استمرار الأردن بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل رفع الحصار وإنهاء القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات.


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