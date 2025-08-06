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تسوية 690 قضية عالقة بين مكلفين وضريبة الدخل والعقبة الاقتصاديَّة

تسوية 690 قضية عالقة بين مكلفين وضريبة الدخل والعقبة الاقتصاديَّة

2025-08-06 03:13:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على تسوية قُرابة 690 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبين مكلَّفين وسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وفقاً لتوصيات اللِّجان المختصَّة بدراسة هذه التَّسويات حسب التَّشريعات النَّاظمة لها.


ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات الدوريَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضَّريبيَّة في حال كانت لديهم أي مخالفات، في إطار التَّخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم.

MENAFN06082025000208011052ID1109894870

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