تحطم مروحية عسكرية يودي بحياة وزيري الدفاع والبيئة في غانا

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تحطم مروحية عسكرية يودي بحياة وزيري الدفاع والبيئة في غانا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الغانية اليوم الأربعاء، مصرع عدد من المسؤولين، بينهم وزيرا الدفاع والبيئة، وذلك إثر تحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة في إقليم أشانتي جنوب البلاد.
وأفادت مواقع إخبارية، نقلاً عن مدير مكتب رئيس جمهورية غانا جوليوس ديبراه، أن الحادث وقع في إقليم أشانتي، حيث كان وزيرا الدفاع إدوارد أومان بواماه ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا الغاني إبراهيم مورتالا محمد على متن مروحية تابعة للقوات المسلحة الغانية كانت تقل عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين.
وأعلن رئيس الأركان جوليوس ديبراه وفاتهم في مؤتمر صحفي، قائلاً: "من واجبي المحزن أن أعلن هذه المأساة الوطنية التي حلّت ببلادنا هذا الصباح".
وذكر رئيس الأركان أن الطائرة كانت تقل على متنها أيضاً نائب منسق الأمن الوطني بالإنابة منيرو محمد ليمونا، وقائد السرب بيتر بافيمي أنالا، وضابط الطيران تووم أمبادو، وصموئيل ساربونج نائب رئيس مجلس إدارة NDC، وصامويل أبواجي وهو مرشح برلماني سابق، والرقيب إرنست أدو مينساه، مؤكداً أن الجميع لقوا مصرعهم جراء الحادث.
وأعلن رئيس الأركان أن "الحكومة تُعرب عن تعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا في خدمة الوطن، وستُنكّس جميع الأعلام حتى إشعار آخر".
وأعلنت القوات المسلحة الغانية في بيان اختفاء إحدى المروحيات من طراز GAF Z9 التابعة لها أثناء توجهها إلى منطقة أشانتي.
وذكر البيان، أن "المروحية أقلعت صباح الأربعاء في الساعة 9:12 صباحاً من أكرا، لكنها الآن خارج الرادار"، مضيفاً: "نحن نفعل كل ما في وسعنا لإقامة اتصال مع المروحية في هذا الوقت".
وأفاد شهود عيان أن طائرة مروحية تحطمت في منطقة أدانسي أمروفوم صباح الأربعاء في مدينة أوبواسي بإقليم أشانتي، مؤكدين أن الطائرة احترقت لدرجة أنه لم يعد من الممكن التعرف عليها.
ولم تصدر السلطات أي معلومات حول الأسباب الأولية لتحطم الطائرة حتى الآن، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
روسيا اليوم
وأفادت مواقع إخبارية، نقلاً عن مدير مكتب رئيس جمهورية غانا جوليوس ديبراه، أن الحادث وقع في إقليم أشانتي، حيث كان وزيرا الدفاع إدوارد أومان بواماه ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا الغاني إبراهيم مورتالا محمد على متن مروحية تابعة للقوات المسلحة الغانية كانت تقل عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين.
وأعلن رئيس الأركان جوليوس ديبراه وفاتهم في مؤتمر صحفي، قائلاً: "من واجبي المحزن أن أعلن هذه المأساة الوطنية التي حلّت ببلادنا هذا الصباح".
وذكر رئيس الأركان أن الطائرة كانت تقل على متنها أيضاً نائب منسق الأمن الوطني بالإنابة منيرو محمد ليمونا، وقائد السرب بيتر بافيمي أنالا، وضابط الطيران تووم أمبادو، وصموئيل ساربونج نائب رئيس مجلس إدارة NDC، وصامويل أبواجي وهو مرشح برلماني سابق، والرقيب إرنست أدو مينساه، مؤكداً أن الجميع لقوا مصرعهم جراء الحادث.
وأعلن رئيس الأركان أن "الحكومة تُعرب عن تعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا في خدمة الوطن، وستُنكّس جميع الأعلام حتى إشعار آخر".
وأعلنت القوات المسلحة الغانية في بيان اختفاء إحدى المروحيات من طراز GAF Z9 التابعة لها أثناء توجهها إلى منطقة أشانتي.
وذكر البيان، أن "المروحية أقلعت صباح الأربعاء في الساعة 9:12 صباحاً من أكرا، لكنها الآن خارج الرادار"، مضيفاً: "نحن نفعل كل ما في وسعنا لإقامة اتصال مع المروحية في هذا الوقت".
وأفاد شهود عيان أن طائرة مروحية تحطمت في منطقة أدانسي أمروفوم صباح الأربعاء في مدينة أوبواسي بإقليم أشانتي، مؤكدين أن الطائرة احترقت لدرجة أنه لم يعد من الممكن التعرف عليها.
ولم تصدر السلطات أي معلومات حول الأسباب الأولية لتحطم الطائرة حتى الآن، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
روسيا اليوم
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