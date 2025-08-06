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تحطم مروحية عسكرية يودي بحياة وزيري الدفاع والبيئة في غانا

تحطم مروحية عسكرية يودي بحياة وزيري الدفاع والبيئة في غانا

2025-08-06 03:13:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الغانية اليوم الأربعاء، مصرع عدد من المسؤولين، بينهم وزيرا الدفاع والبيئة، وذلك إثر تحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة في إقليم أشانتي جنوب البلاد.
وأفادت مواقع إخبارية، نقلاً عن مدير مكتب رئيس جمهورية غانا جوليوس ديبراه، أن الحادث وقع في إقليم أشانتي، حيث كان وزيرا الدفاع إدوارد أومان بواماه ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا الغاني إبراهيم مورتالا محمد على متن مروحية تابعة للقوات المسلحة الغانية كانت تقل عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين.
وأعلن رئيس الأركان جوليوس ديبراه وفاتهم في مؤتمر صحفي، قائلاً: "من واجبي المحزن أن أعلن هذه المأساة الوطنية التي حلّت ببلادنا هذا الصباح".
وذكر رئيس الأركان أن الطائرة كانت تقل على متنها أيضاً نائب منسق الأمن الوطني بالإنابة منيرو محمد ليمونا، وقائد السرب بيتر بافيمي أنالا، وضابط الطيران تووم أمبادو، وصموئيل ساربونج نائب رئيس مجلس إدارة NDC، وصامويل أبواجي وهو مرشح برلماني سابق، والرقيب إرنست أدو مينساه، مؤكداً أن الجميع لقوا مصرعهم جراء الحادث.
وأعلن رئيس الأركان أن "الحكومة تُعرب عن تعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا في خدمة الوطن، وستُنكّس جميع الأعلام حتى إشعار آخر".
وأعلنت القوات المسلحة الغانية في بيان اختفاء إحدى المروحيات من طراز GAF Z9 التابعة لها أثناء توجهها إلى منطقة أشانتي.
وذكر البيان، أن "المروحية أقلعت صباح الأربعاء في الساعة 9:12 صباحاً من أكرا، لكنها الآن خارج الرادار"، مضيفاً: "نحن نفعل كل ما في وسعنا لإقامة اتصال مع المروحية في هذا الوقت".
وأفاد شهود عيان أن طائرة مروحية تحطمت في منطقة أدانسي أمروفوم صباح الأربعاء في مدينة أوبواسي بإقليم أشانتي، مؤكدين أن الطائرة احترقت لدرجة أنه لم يعد من الممكن التعرف عليها.
ولم تصدر السلطات أي معلومات حول الأسباب الأولية لتحطم الطائرة حتى الآن، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
روسيا اليوم


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