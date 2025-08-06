عجلون: توقيع وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت فاعليات رسمية وشعبية في حافظة عجلون، اليوم الأربعاء، وثيقة تعهد لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات، خلال لقاء عقد في مبنى المحافظة بحضور مدير شرطة عجلون العميد وصفي العزام.



وأكد محافظ عجلون، نايف الهدايات، ضرورة نبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية لما تمثله من خطر جسيم على الأرواح والممتلكات، مشيدًا بالدور التوعوي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية والشرطة المجتمعية وأعضاء المجالس المحلية في التصدي للظواهر السلبية وتعزيز الوعي المجتمعي.

ودعا الهدايات المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بإطلاق العيارات النارية أو الممارسات التي تُخل بالأمن العام، خاصة خلال الاحتفالات بنتائج الثانوية العامة، مشددًا على أهمية التعبير عن الفرح بأساليب حضارية وآمنة.



وأشار إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين، مؤكدًا أن كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية أو الخروج من المركبات أثناء سير المواكب أو إعاقة الحركة المرورية سيحال إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه دون تهاون.