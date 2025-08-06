  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تحذيرات رسمية: موجة حارة تضرب المملكة اعتباراً من الخميس

تحذيرات رسمية: موجة حارة تضرب المملكة اعتباراً من الخميس

2025-08-06 03:13:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من مخاطر الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وما ستشهده المملكة من ارتفاعات على درجات الحرارة.
وأكد المركز ضرورة اتباع النصائح والإرشادات الصادرة عن المركز والجهات المختصة، وتتمثل بعدم التعرّض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، وعدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة المغلقة والمركونة تحت أشعة الشمس، وعدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة، كونها تحتوي مواد قابلة للاشتعال.
كما أكد ضرورة عدم إشعال النار في المناطق الحرجية أو التي تحتوي أعشاباً جافة، وعدم السباحة إلا في الأماكن المخصّصة، وتجنّب السباحة في البرك الزراعية، واتباع الإجراءات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية والزراعية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تقترب تدريجياً من المملكة يوم الخميس، كتلة هوائية حارة قادمة من جنوب العراق وشبه الجزيرة العربية، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجّل أعلى من معدلاتها المناخية بنحو (2-3) درجات مئوية، لذا يكون الطقس حاراً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحاراً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتشير تحليلات النماذج العددية إلى تأثر المملكة يوم الجمعة، بموجة حارة وجافة، والتي قد تستمر لعدة أيام نتيجة ازدياد تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة القادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجّل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً وجافاً في أغلب المناطق، وحاراً جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.
وتبقى المملكة يوم السبت، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، ويكون الطقس حاراً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية تغطي سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

MENAFN06082025000208011052ID1109894867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث