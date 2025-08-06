الشرطة ووحدة المتابعة المالية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم الاقتصادية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ وقّع اللواء علام السقا، مدير عام الشرطة، والدكتور فراس مرار، مدير وحدة المتابعة المالية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، ورفع مستوى التنسيق لحماية الاقتصاد الوطني.

وجرى التوقيع بحضور محافظ سلطة النقد، الدكتور يحيى الشنار، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وتنص المذكرة على تعزيز العلاقة المؤسسية بين الجانبين، والتعاون في مجالات تبادل المعلومات والتدريب، وبناء القدرات الفنية للعاملين في جهاز الشرطة والوحدة، بما يساهم في رفع كفاءة الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بكافة أشكالها.

وأشاد محافظ سلطة النقد، الدكتور يحيى الشنار، بالشراكة المتقدمة مع جهاز الشرطة، مثمناً المهنية العالية التي يتمتع بها الجهاز في تنفيذ مهامه، لا سيما في القضايا ذات الطابع الاقتصادي.

من جهته، أكد اللواء علام السقا أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس أهمية العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية لحماية ركائز الاقتصاد الفلسطيني، مشيداً بدور سلطة النقد ووحدة المتابعة المالية في تعزيز الاستقرار المالي والرقابة على الأنشطة الاقتصادية.

وحضر التوقيع العميد حقوقي ليث زيدان، مساعد مدير عام الشرطة لديوان عام الشرطة، والعميد الدكتور خالد سباتين، مساعد مدير عام الشرطة - المستشار القانوني، والعميد عبد الله عليوي، مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي، والعميد مهندس - محمد الكسواني، مدير إدارة المباحث العامة.