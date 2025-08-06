الشرطة ووحدة المتابعة المالية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم الاقتصادية

الشرطة ووحدة المتابعة المالية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم الاقتصادية
وجرى التوقيع بحضور محافظ سلطة النقد، الدكتور يحيى الشنار، وعدد من المسؤولين من الطرفين.
وتنص المذكرة على تعزيز العلاقة المؤسسية بين الجانبين، والتعاون في مجالات تبادل المعلومات والتدريب، وبناء القدرات الفنية للعاملين في جهاز الشرطة والوحدة، بما يساهم في رفع كفاءة الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بكافة أشكالها.
وأشاد محافظ سلطة النقد، الدكتور يحيى الشنار، بالشراكة المتقدمة مع جهاز الشرطة، مثمناً المهنية العالية التي يتمتع بها الجهاز في تنفيذ مهامه، لا سيما في القضايا ذات الطابع الاقتصادي.
من جهته، أكد اللواء علام السقا أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس أهمية العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية لحماية ركائز الاقتصاد الفلسطيني، مشيداً بدور سلطة النقد ووحدة المتابعة المالية في تعزيز الاستقرار المالي والرقابة على الأنشطة الاقتصادية.
وحضر التوقيع العميد حقوقي ليث زيدان، مساعد مدير عام الشرطة لديوان عام الشرطة، والعميد الدكتور خالد سباتين، مساعد مدير عام الشرطة - المستشار القانوني، والعميد عبد الله عليوي، مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي، والعميد مهندس - محمد الكسواني، مدير إدارة المباحث العامة.
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