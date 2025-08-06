الإعلام الإسرائيلي متخوف من مظاهرات اليونان يوم السبت المقبل

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الإعلام الإسرائيلي متخوف من مظاهرات اليونان يوم السبت المقبل
خبرني - ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن مظاهرات ضد إسرائيل ستنظم يوم السبت في أكثر من 25 موقعا باليونان.
وهو ما أكدته القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية أنه "من المتوقع إقامة أكثر من 25 موقعا احتجاجيا مناهضا لإسرائيل في جميع أنحاء اليونان في 10 أغسطس".
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