  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الإعلام الإسرائيلي متخوف من مظاهرات اليونان يوم السبت المقبل

الإعلام الإسرائيلي متخوف من مظاهرات اليونان يوم السبت المقبل

2025-08-06 03:10:32

خبرني - ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن مظاهرات ضد إسرائيل ستنظم يوم السبت في أكثر من 25 موقعا باليونان.

وهو ما أكدته القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية أنه "من المتوقع إقامة أكثر من 25 موقعا احتجاجيا مناهضا لإسرائيل في جميع أنحاء اليونان في 10 أغسطس".

MENAFN06082025000151011027ID1109894798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث