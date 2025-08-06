سورية توقع اتفاقيات بنية تحتية وعقارات بقيمة 14 مليار دولار

خبرني - وقعت سورية، الأربعاء، اتفاقيات بقيمة تزيد على 14 مليار دولار، تشمل استثمارات في مطار دمشق ومشاريع أخرى في مجال النقل والعقارات، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، خلال مراسم توقيع مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات في القصر الرئاسي "نعلن اليوم مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى وعددها 12 مشروعا، بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أميركي".

وأوضح الهلالي، أن الخطط تشمل مشروعا استثماريا بقيمة 4 مليارات دولار لمطار دمشق، وآخر بقيمة ملياري دولار لمشروع مترو دمشق، فضلا عن أكثر من ملياري دولار لتطوير مركز تجاري وأبراج.

وأضاف أن المشاريع "ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية".

وحضر مراسم التوقيع الرئيس السوري، أحمد الشرع والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك.

وهنأ باراك السلطات السورية بـ "إنجاز عظيم آخر" قائلا، إنه سيمهد لظهور "مركز جديد" في "التجارة والازدهار".

وتقدر الأمم المتحدة تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب بأكثر من 400 مليار دولار.

وفي الشهر الماضي، وقعت السعودية اتفاقيات استثمار وشراكة كبرى مع سوريا، بقيمة 6,4 مليارات دولار.

وفي تموز، وقعت سورية اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس.

وفي أيار، وقعت سورية اتفاقية بشأن الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع اتحاد شركات قطرية وتركية وأميركية في إطار سعيها لإحياء قطاع الطاقة المنهك.