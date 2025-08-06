وزير الداخلية يزور معبر الكرامة ويؤكد على مواصلة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

MENAFN - Palestine News Network ) اريحا /PNN/ في إطار المتابعة الميدانية والاهتمام الدائم بتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين، زار معالي وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح اليوم استراحة المسافرين في أريحا، وكان في استقباله عطوفة نظمي مهنا مدير رئيس الهيئة العامة للمعابر و الحدود ، ومدراء الاجهزة الأمنية و المدنية العاملة على المعابر.

و اطلع الوزير على سير العمل في قاعة المغادرين التي تم تشغيلها مطلع هذا الأسبوع، وما تتضمنه من تجهيزات وخدمات تهدف إلى تحسين تجربة السفر وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وشملت الجولة زيارة مكتب وزارة الداخلية الجديد في استراحة المسافرين، والذي تم افتتاحه هذا الأسبوع، ليشكل إضافة نوعية في تقديم الخدمات للمسافرين وتعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في الموقع، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتلبية احتياجات المسافرين .

وأعرب هب الريح عن تقديره العالي للجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة المعابر والحدود وكافة الطواقم العاملة في الاستراحة، مشيداً بالتطور الملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين .

من جانبه، أكد مهنا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل بما يواكب احتياجات المسافرين ويعكس صورة حضارية للمؤسسات الفلسطينية ، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد اعمال انشاء وتطوير على قاعة القادمين بما ينعكس إيجاباً على انسيابية حركة المسافرين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وبما يواكب المعايير الحديثة لخدمة الجمهور.