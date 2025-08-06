وزير الداخلية يزور معبر الكرامة ويؤكد على مواصلة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وزير الداخلية يزور معبر الكرامة ويؤكد على مواصلة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
و اطلع الوزير على سير العمل في قاعة المغادرين التي تم تشغيلها مطلع هذا الأسبوع، وما تتضمنه من تجهيزات وخدمات تهدف إلى تحسين تجربة السفر وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وشملت الجولة زيارة مكتب وزارة الداخلية الجديد في استراحة المسافرين، والذي تم افتتاحه هذا الأسبوع، ليشكل إضافة نوعية في تقديم الخدمات للمسافرين وتعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في الموقع، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتلبية احتياجات المسافرين .
وأعرب هب الريح عن تقديره العالي للجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة المعابر والحدود وكافة الطواقم العاملة في الاستراحة، مشيداً بالتطور الملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين .
من جانبه، أكد مهنا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل بما يواكب احتياجات المسافرين ويعكس صورة حضارية للمؤسسات الفلسطينية ، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد اعمال انشاء وتطوير على قاعة القادمين بما ينعكس إيجاباً على انسيابية حركة المسافرين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وبما يواكب المعايير الحديثة لخدمة الجمهور.
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