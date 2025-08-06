نقابة الصحفيين الفلسطينيين تفتتح مركز التضامن الإعلامي بمدينة غزة بإشراف الاتحاد الدولي

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تفتتح مركز التضامن الإعلامي بمدينة غزة بإشراف الاتحاد الدولي
وشارك في حفل الافتتاح عبر الزووم منير زعرور مسؤول المنطقة العربية في الاتحاد الدولي للصحفيين، والسيدة روث ممثلة مؤسسة صحافة حرة بلا حدود fpu، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين، ، فيما حضر الاحتفال بغزة الدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة والدكتور تحسين الاسطل نائب نقيب الصحفيين وأعضاء الأمانة العامة والمجلس الإداري للنقابة وعدد كبير من الشخصيات الوطنية والمجتمعية والاكاديمية التي تمثل المؤسسات والجامعات والاتحادات والنقابات والجمعيات ووكالات الانباء والزملاء والزميلات الصحفيين.
وتوجه عاهد فروانة أمين سر نقابة الصحفيين والمشرف على المركز بالشكر والتقدير الى جميع الجهات التي دعمت إنشاء المركز في مدينة غزة والذي يأتي تتويجا لجهود النقابة في انشاء مراكز التضامن الإعلامي في خان يونس ودير البلح والان في غزة لخدمة الزملاء والزميلات الصحفيين الذين تدمرت مؤسساتهم من خلال توفير المكان المناسب والانترنت عالي الجودة والطاقة وكافة المستلزمات للقيام بعملهم الصحفي وفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وشكر فروانة جميع المؤسسات الوطنية والدولية على مساعدتها في انشاء هذا المركز وخص بالذكر الاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسة fpu وبلدية غزة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسة رحمة حول العالم وشركة الاتصالات الفلسطينية وشركة توزيع الكهرباء بغزة وجميع الزملاء والزميلات الذي تابعوا انشاء المركز منذ لحظاته الأولى
من جانبها قالت السيدة روث كرونينبرغ المديرة التنفيذية لمؤسسة صحافة حرة بلا حدود ان هذا المركز ليس مجرد خيمة بل مساحة يتنفس من خلالها الصحفيون وتدعم استمرارهم في عملهم لنقل ورفع صوتهم عاليا، وأن fpu تدعم صمودكم وبقائكم وقدمت نظام الطاقة الشمسية للمركز بالتعاون مع نقابة الصحفيين والشركاء الاخرين الذين جعلوا من مركز التضامن بمينة غزة حقيقة على ارض الواقع.
من جهته اكد منير زعرور في كلمته ان الاتحاد الدولي للصحفيين افتتح عشرات مراكز التضامن الإعلامي بالتعاون مع اتحاد ونقابات صحفية في العديد من الدول بالعالم ولكن تظل مراكز التضامن الإعلامي في غزة اكثرها قيمة وصعوبة وتمثيلا رمزيا للصحفيين حول العالم.
واعرب زعرور عن أهمية ان تولد هذه المراكز أفكار مهمة حول كيفية إعادة بناء قطاع الصحافة في غزة بعد الحرب.
وأشاد النقيب ناصر أبو بكر بجهود الاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسة صحافة حرة بلا حدود في هولندا وكافة الاتحادات والنقابات الصحفية والعمالية في العالم والمؤسسات والشركات الوطنية، مؤكدا ان نقابة الصحفيين ستواصل جهودها من اجل خدمة الصحفيين خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يعيشونها بفعل الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا والصحفيين، مشيرا الى ان هذه المراكز التضامنية على مستوى القطاع ستظل حاضنة للصحفيين وتوفر لهم المساحة المناسبة والانترنت والكهرباء.
بدوره أعرب الدكتور يحيى السراج عن سعادة المجلس البلدي لبلدية غزة بالمساهمة في انشاء هذا المركز والذي يخدم الصحفيين والصحفيات من اجل مواصلة تغطيتهم وعملهم، مشيرا ان هذا الحضور الصحفي الكبير في افتتاح المركز يؤكد على التفاف الصحفيين حول نقابة الصحفيين التي تمثلهم خير تمثيل.
وتخلل حفل الافتتاح عرض فيلم قصير عن مراحل انشاء المركز وتوجيه الشكر لجميع المؤسسات الوطنية والدولية التي ساهمت في انشائه.
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