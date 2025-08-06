نقابة الصحفيين الفلسطينيين تفتتح مركز التضامن الإعلامي بمدينة غزة بإشراف الاتحاد الدولي

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/ PNN/ افتتحت نقابة الصحفيين الفلسطينيين صباح أمس الثلاثاء مركز التضامن الإعلامي في مدينة غزة والذي أقيم بإشراف ورعاية الاتحاد الدولي للصحفيين وشراكة مع عدد كبير من المؤسسات المحلية والدولية وذلك في ساحة مركز رشاد الشوا الثقافي وسط مدينة غزة.

وشارك في حفل الافتتاح عبر الزووم منير زعرور مسؤول المنطقة العربية في الاتحاد الدولي للصحفيين، والسيدة روث ممثلة مؤسسة صحافة حرة بلا حدود fpu، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين، ، فيما حضر الاحتفال بغزة الدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة والدكتور تحسين الاسطل نائب نقيب الصحفيين وأعضاء الأمانة العامة والمجلس الإداري للنقابة وعدد كبير من الشخصيات الوطنية والمجتمعية والاكاديمية التي تمثل المؤسسات والجامعات والاتحادات والنقابات والجمعيات ووكالات الانباء والزملاء والزميلات الصحفيين.

وتوجه عاهد فروانة أمين سر نقابة الصحفيين والمشرف على المركز بالشكر والتقدير الى جميع الجهات التي دعمت إنشاء المركز في مدينة غزة والذي يأتي تتويجا لجهود النقابة في انشاء مراكز التضامن الإعلامي في خان يونس ودير البلح والان في غزة لخدمة الزملاء والزميلات الصحفيين الذين تدمرت مؤسساتهم من خلال توفير المكان المناسب والانترنت عالي الجودة والطاقة وكافة المستلزمات للقيام بعملهم الصحفي وفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وشكر فروانة جميع المؤسسات الوطنية والدولية على مساعدتها في انشاء هذا المركز وخص بالذكر الاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسة fpu وبلدية غزة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسة رحمة حول العالم وشركة الاتصالات الفلسطينية وشركة توزيع الكهرباء بغزة وجميع الزملاء والزميلات الذي تابعوا انشاء المركز منذ لحظاته الأولى

من جانبها قالت السيدة روث كرونينبرغ المديرة التنفيذية لمؤسسة صحافة حرة بلا حدود ان هذا المركز ليس مجرد خيمة بل مساحة يتنفس من خلالها الصحفيون وتدعم استمرارهم في عملهم لنقل ورفع صوتهم عاليا، وأن fpu تدعم صمودكم وبقائكم وقدمت نظام الطاقة الشمسية للمركز بالتعاون مع نقابة الصحفيين والشركاء الاخرين الذين جعلوا من مركز التضامن بمينة غزة حقيقة على ارض الواقع.

من جهته اكد منير زعرور في كلمته ان الاتحاد الدولي للصحفيين افتتح عشرات مراكز التضامن الإعلامي بالتعاون مع اتحاد ونقابات صحفية في العديد من الدول بالعالم ولكن تظل مراكز التضامن الإعلامي في غزة اكثرها قيمة وصعوبة وتمثيلا رمزيا للصحفيين حول العالم.

واعرب زعرور عن أهمية ان تولد هذه المراكز أفكار مهمة حول كيفية إعادة بناء قطاع الصحافة في غزة بعد الحرب.

وأشاد النقيب ناصر أبو بكر بجهود الاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسة صحافة حرة بلا حدود في هولندا وكافة الاتحادات والنقابات الصحفية والعمالية في العالم والمؤسسات والشركات الوطنية، مؤكدا ان نقابة الصحفيين ستواصل جهودها من اجل خدمة الصحفيين خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يعيشونها بفعل الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا والصحفيين، مشيرا الى ان هذه المراكز التضامنية على مستوى القطاع ستظل حاضنة للصحفيين وتوفر لهم المساحة المناسبة والانترنت والكهرباء.

بدوره أعرب الدكتور يحيى السراج عن سعادة المجلس البلدي لبلدية غزة بالمساهمة في انشاء هذا المركز والذي يخدم الصحفيين والصحفيات من اجل مواصلة تغطيتهم وعملهم، مشيرا ان هذا الحضور الصحفي الكبير في افتتاح المركز يؤكد على التفاف الصحفيين حول نقابة الصحفيين التي تمثلهم خير تمثيل.

وتخلل حفل الافتتاح عرض فيلم قصير عن مراحل انشاء المركز وتوجيه الشكر لجميع المؤسسات الوطنية والدولية التي ساهمت في انشائه.