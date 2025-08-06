رئيس الوزراء يبحث مع وفد بريطاني دعم جهود تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية والتطوير والمبادرات المنبثقة عنه

رئيس الوزراء يبحث مع وفد بريطاني دعم جهود تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية والتطوير والمبادرات المنبثقة عنه
وأكد رئيس الوزراء أهمية تقدم العمل في البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، الذي يهدف إلى تعزيز عمل المؤسسات العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق التنمية الشاملة والنهوض الاقتصادي، والتغلب على التحديات القائمة على رأسها وقف حرب الإبادة ضد شعبنا، والإفراج عن أموالنا المحتجزة.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقدم العمل في مبادرة توطين الخدمات الصحية، والتي تهدف لتعزيز النظام الصحي الحكومي، وتعزيز قدرات وبنية القطاع الصحي في فلسطين بشكل عام، وتسهيل الوصول للخدمات الطبية بطريقة ميسرّة وفعالة، إلى جانب خفض كلفة التحويلات الطبية خارج النظام الصحي الحكومي. كما تشمل المبادرة تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة مرض السرطان، والحد من مضاعفة الأمراض المزمنة خاصة أمراض القلب، وتوفير بيئة آمنة للمواليد الخدج، ورقمنة خدمات الرعاية الصحية، والتحضير لإنشاء المركز الوطني الأول للسرطان، وتحفيز استثمار القطاعين الخاص والأهلي في قطاع الرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، استمع الوفد البريطاني لعرض حول مبادرة أمن الطاقة، والتي تهدف للمساهمة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة الاعتماد على توليد احتياجات فلسطين من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص العمل الخضراء لأبناء شعبنا، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة المتجددة للقطاع المنزلي، والطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، والطاقة الشمسية للمخيمات، وبرنامج الطاقة المتجددة للقطاع العام.
من جانبه أشاد السير مايكل بجهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوطني الطموح للتنمية والتطوير، مؤكدا الاستعداد لتعزيز التعاون ودعم الجهود التنفيذية والعملية لهذا البرنامج، بما يساهم في تعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
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