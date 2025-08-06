رئيس الوزراء يبحث مع وفد بريطاني دعم جهود تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية والتطوير والمبادرات المنبثقة عنه

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / التقى رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وفدًا بريطانيًا برئاسة السير مايكل باربر، في زيارة تنسيقية لدعم جهود تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية والتطوير والمبادرات المنبثقة عنه، بحضور وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان، ووزير التخطيط والتعاون الدولي د. اسطفان سلامة، ومدير مكتب الإصلاح الحكومي د. محمد الأحمد.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تقدم العمل في البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، الذي يهدف إلى تعزيز عمل المؤسسات العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق التنمية الشاملة والنهوض الاقتصادي، والتغلب على التحديات القائمة على رأسها وقف حرب الإبادة ضد شعبنا، والإفراج عن أموالنا المحتجزة.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقدم العمل في مبادرة توطين الخدمات الصحية، والتي تهدف لتعزيز النظام الصحي الحكومي، وتعزيز قدرات وبنية القطاع الصحي في فلسطين بشكل عام، وتسهيل الوصول للخدمات الطبية بطريقة ميسرّة وفعالة، إلى جانب خفض كلفة التحويلات الطبية خارج النظام الصحي الحكومي. كما تشمل المبادرة تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة مرض السرطان، والحد من مضاعفة الأمراض المزمنة خاصة أمراض القلب، وتوفير بيئة آمنة للمواليد الخدج، ورقمنة خدمات الرعاية الصحية، والتحضير لإنشاء المركز الوطني الأول للسرطان، وتحفيز استثمار القطاعين الخاص والأهلي في قطاع الرعاية الصحية.

وفي سياق متصل، استمع الوفد البريطاني لعرض حول مبادرة أمن الطاقة، والتي تهدف للمساهمة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة الاعتماد على توليد احتياجات فلسطين من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص العمل الخضراء لأبناء شعبنا، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة المتجددة للقطاع المنزلي، والطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، والطاقة الشمسية للمخيمات، وبرنامج الطاقة المتجددة للقطاع العام.

من جانبه أشاد السير مايكل بجهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوطني الطموح للتنمية والتطوير، مؤكدا الاستعداد لتعزيز التعاون ودعم الجهود التنفيذية والعملية لهذا البرنامج، بما يساهم في تعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



