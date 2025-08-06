وزير الداخلية ونظيره الأردني يبحثان آليات تحسين ظروف سفر المواطنين عبر جسر الملك حسين

وزير الداخلية ونظيره الأردني يبحثان آليات تحسين ظروف سفر المواطنين عبر جسر الملك حسين
واطّلع الوزيران، خلال لقاء عقد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، على سير العمل خاصة في ظل الحركة النشطة في موسم الصيف، كما استمعا لآراء وملاحظات عدد من المسافرين.
وثمّن وزير الداخلية موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيداً بتجاوب وزير الداخلية الأردني واتخاذه إجراءات فورية لحل الأزمة على الجسر، والذي يعكس الاهتمام الأردني الرسمي بهذا الملف.
واتفق الجانبان على عقد اللقاءات كلما تطلب الأمر في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الجانبين بهدف تحسين ظروف سفر المواطنين وضمان تنقلهم بسهولة ويسر، ورفض أية مظاهر خارجة عن القانون.
وفي إطار المتابعة الميدانية الدائمة، تفقد وزير الداخلية معبر الكرامة حيث كان في استقباله رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، ومدراء الأجهزة الأمنية العاملة على المعبر، حيث اطلع الوزير على سير العمل في قاعة المغادرين التي تم تشغيلها مطلع الأسبوع، وتفقد مكتب وزارة الداخلية الذي تم افتتاحه في استراحة المسافرين، مؤكداً الاستمرار بالعمل من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسهولة حصولهم عليها.
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