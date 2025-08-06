وزير الداخلية ونظيره الأردني يبحثان آليات تحسين ظروف سفر المواطنين عبر جسر الملك حسين

MENAFN - Palestine News Network ) عمان /PNN/ بحث وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ونظيره الأردني مازن الفراية اليوم الأربعاء، ظروف سفر المواطنين عبر جسر الملك حسين وآليات تحسينها.

واطّلع الوزيران، خلال لقاء عقد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، على سير العمل خاصة في ظل الحركة النشطة في موسم الصيف، كما استمعا لآراء وملاحظات عدد من المسافرين.

وثمّن وزير الداخلية موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيداً بتجاوب وزير الداخلية الأردني واتخاذه إجراءات فورية لحل الأزمة على الجسر، والذي يعكس الاهتمام الأردني الرسمي بهذا الملف.

واتفق الجانبان على عقد اللقاءات كلما تطلب الأمر في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الجانبين بهدف تحسين ظروف سفر المواطنين وضمان تنقلهم بسهولة ويسر، ورفض أية مظاهر خارجة عن القانون.

وفي إطار المتابعة الميدانية الدائمة، تفقد وزير الداخلية معبر الكرامة حيث كان في استقباله رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، ومدراء الأجهزة الأمنية العاملة على المعبر، حيث اطلع الوزير على سير العمل في قاعة المغادرين التي تم تشغيلها مطلع الأسبوع، وتفقد مكتب وزارة الداخلية الذي تم افتتاحه في استراحة المسافرين، مؤكداً الاستمرار بالعمل من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسهولة حصولهم عليها.