مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج كوكبة جديدة من منتسبي الأمن العام

مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج كوكبة جديدة من منتسبي الأمن العام
عمان 6 آب (بترا)- رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، حفل تخريج كوكبة جديدة من منتسبي الأمن العام، في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية، حيث جاء هذا الحفل تتويجاً لمرحلة تدريبية مكثفة، صقلت مهارات المنتسبين وأهلتهم للانخراط بكفاءة في ميادين العمل الأمني والإنساني.
واستعرض اللواء المعايطة طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في مشهد عكس الانضباط العالي والاحترافية التي اكتسبها الخريجون خلال فترة التدريب، والتي شملت برامج نظرية وعملية متخصصة، تناولت الجوانب القانونية والإدارية، وموضوعات تتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب تدريبات على اللياقة البدنية، والدفاع عن النفس، واستخدام الأسلحة المختلفة.
وفي نهاية التخريج، الذي حضره عدد من ضباط الأمن العام، وذوو الخريجين، وزَّع اللواء المعايطة، الجوائز التقديرية على مستحقيها.
--(بترا)
ل م/رق
06/08/2025 16:33:56
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