مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج كوكبة جديدة من منتسبي الأمن العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آب (بترا)- رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، حفل تخريج كوكبة جديدة من منتسبي الأمن العام، في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية، حيث جاء هذا الحفل تتويجاً لمرحلة تدريبية مكثفة، صقلت مهارات المنتسبين وأهلتهم للانخراط بكفاءة في ميادين العمل الأمني والإنساني.

واستعرض اللواء المعايطة طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في مشهد عكس الانضباط العالي والاحترافية التي اكتسبها الخريجون خلال فترة التدريب، والتي شملت برامج نظرية وعملية متخصصة، تناولت الجوانب القانونية والإدارية، وموضوعات تتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب تدريبات على اللياقة البدنية، والدفاع عن النفس، واستخدام الأسلحة المختلفة.

وفي نهاية التخريج، الذي حضره عدد من ضباط الأمن العام، وذوو الخريجين، وزَّع اللواء المعايطة، الجوائز التقديرية على مستحقيها.

--(بترا)

ل م/رق

06/08/2025 16:33:56