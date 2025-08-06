اختتام البرنامج التأهيلي للمحكومين بالعقوبات المجتمعية في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 6 آب (بترا)- اختتمت، اليوم الأربعاء، في محافظة عجلون، فعاليات البرنامج التأهيلي للمحكومين بالعقوبات المجتمعية، ضمن إطار الاتفاقية المشتركة بين وزارتي الأوقاف والعدل حول تطبيق بدائل العقوبات المجتمعية.

وأكد مدير أوقاف عجلون، الدكتور صفوان القضاة، خلال كلمة ألقاها في ختام البرنامج، أهمية هذه المبادرات في تحقيق مفهوم العدالة الإصلاحية ذات الأبعاد الإنسانية والمجتمعية، مشيرا إلى أن تفعيل دور المساجد كمراكز توجيه وإصلاح يسهم في تمكين الأفراد وإعادتهم إلى المجتمع بروح إيجابية ومنضبطة.

وأوضح أن الشراكة مع وزارة العدل تشكل نموذجا ناجحا للتعاون المؤسسي في خدمة المجتمع، مؤكدا حرص "أوقاف عجلون" على مواصلة دعم مثل هذه البرامج بما يعزز من أهداف الإصلاح والتمكين.

--(بترا)

ع ف/ع أ/رق

06/08/2025 16:35:49





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