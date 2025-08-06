اختتام البرنامج التأهيلي للمحكومين بالعقوبات المجتمعية في عجلون

اختتام البرنامج التأهيلي للمحكومين بالعقوبات المجتمعية في عجلون
عجلون 6 آب (بترا)- اختتمت، اليوم الأربعاء، في محافظة عجلون، فعاليات البرنامج التأهيلي للمحكومين بالعقوبات المجتمعية، ضمن إطار الاتفاقية المشتركة بين وزارتي الأوقاف والعدل حول تطبيق بدائل العقوبات المجتمعية.
وأكد مدير أوقاف عجلون، الدكتور صفوان القضاة، خلال كلمة ألقاها في ختام البرنامج، أهمية هذه المبادرات في تحقيق مفهوم العدالة الإصلاحية ذات الأبعاد الإنسانية والمجتمعية، مشيرا إلى أن تفعيل دور المساجد كمراكز توجيه وإصلاح يسهم في تمكين الأفراد وإعادتهم إلى المجتمع بروح إيجابية ومنضبطة.
وأوضح أن الشراكة مع وزارة العدل تشكل نموذجا ناجحا للتعاون المؤسسي في خدمة المجتمع، مؤكدا حرص "أوقاف عجلون" على مواصلة دعم مثل هذه البرامج بما يعزز من أهداف الإصلاح والتمكين.
--(بترا)
ع ف/ع أ/رق
06/08/2025 16:35:49
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