فريق تمكين منشآت السيدات يعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الخطط

فريق تمكين منشآت السيدات يعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الخطط
عمان 6 آب (بترا)- عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الاجتماع الدوري للفريق الوطني المعني بتمكين المنشآت المملوكة للسيدات من الوصول إلى الفرص الاقتصادية، في إطار متابعة تنفيذ خطط العمل الخاصة بالفرق الفنية.
وأكدت الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي في بيان اليوم الأربعاء، أهمية العمل الجماعي والتنسيق المشترك على المستويين الاستراتيجي والفني، مشددة على ضرورة البناء على ما تم إنجازه، ومواصلة تنفيذ المبادرات الرامية إلى دعم وتمكين المنشآت المملوكة من قبل سيدات، بما يعزز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية.
واستعرضت أبرز إنجازات الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي على صعيد تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بعمل الوزارة، وإنجازات فرق العمل خلال النصف الأول لإعداد برنامج خاص لتمكين سيدات الأعمال من النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير المهارات وتحسين الجاهزية التصديرية، إضافة إلى ربطهن بمنصات وأسواق جديدة.
وأعلنت الزعبي، أن المرحلة المقبلة ستتضمن مجموعة من المبادرات الجديدة من أبرزها: تنظيم بعثة تجارية إلى ألمانيا بمشاركة نخبة من سيدات الأعمال وممثلي المؤسسات المعنية بالتمكين الاقتصادي للسيدات، في إطار سعي الوزارة إلى دعم الشركات وتوسيع شبكات الشراكة مع الأسواق الدولية، وتنظيم سلسلة من ورش العمل التي تستهدف الجامعات التي توفر حاضنات أعمال لعرض قصص نجاح لسيدات الأعمال وتعريف الطلبة والمشاريع المستفيدة من هذه الحاضنات بالمتطلبات الخاصة بتأسيس المشاريع والبدء بالنشاط التجاري وتعزيز بيئة الأعمال.
كما يجري العمل على توفير الدعم اللازم لتمكين مجموعة من الشركات المملوكة من قبل سيدات من المشاركة في أحد المعارض الدولية المختصة في الصناعات الغذائية إلى جانب عقد عدد من الورش والدورات التدريبية المتخصصة التي تستهدف تعزيز جاهزية الشركات لمنظومة التجارة الإلكترونية.
وناقش المجتمعون مجموعة من المبادرات النوعية التي نفذتها الفرق الفنية خلال الفترة الماضية منها تنظيم لقاء تعريفي حول أسس تعزيز مشاركة المنشآت المملوكة للسيدات في المشتريات الحكومية.
وأشاروا إلى استكمال العمل على عقد برنامج دعم فني متخصص يستهدف تدريب وتأهيل مجموعة من الشركات المملوكة و/أو المدارة من قبل سيدات لتمكينها من دخول سوق العطاءات والمشتريات الحكومية بثقة وكفاءة.
وبينوا أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص بمهارات البيع في الأسواق العالمية شاركت به 21 شركة أردنية منها 19 شركة مملوكة و/أو مدارة من قبل سيدات والذي يسهم في رفع الجاهزية للتوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب العمل على توفير البيانات المصنفة حسب الجنس بهدف تطبيق التعريف الوطني للمنشآت المدارة/المملوكة من قبل النساء.
--(بترا)
ع ن/ع س/ف ق
06/08/2025 16:38:00
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الداخلية السورية تعلن القبض على قاتل فنانة مشهورة في دمشق
خبراء يناقشون قانون صندوق التكافل للحدّ من المخاطر الزراعية
Emaar The Economic City وAl Tahaluf توقعان اتفاقية لتنفيذ مشاريع سكنية جديدة في حي المروج بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية
سوار إلكتروني يمهّد لثورة حوسبية
تسلا تمنح إيلون ماسك أسهماً بقيمة 29 مليار دولار
السيسي: مصر لن تكون بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني