فريق تمكين منشآت السيدات يعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الخطط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آب (بترا)- عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الاجتماع الدوري للفريق الوطني المعني بتمكين المنشآت المملوكة للسيدات من الوصول إلى الفرص الاقتصادية، في إطار متابعة تنفيذ خطط العمل الخاصة بالفرق الفنية.

وأكدت الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي في بيان اليوم الأربعاء، أهمية العمل الجماعي والتنسيق المشترك على المستويين الاستراتيجي والفني، مشددة على ضرورة البناء على ما تم إنجازه، ومواصلة تنفيذ المبادرات الرامية إلى دعم وتمكين المنشآت المملوكة من قبل سيدات، بما يعزز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية.

واستعرضت أبرز إنجازات الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي على صعيد تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بعمل الوزارة، وإنجازات فرق العمل خلال النصف الأول لإعداد برنامج خاص لتمكين سيدات الأعمال من النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير المهارات وتحسين الجاهزية التصديرية، إضافة إلى ربطهن بمنصات وأسواق جديدة.

وأعلنت الزعبي، أن المرحلة المقبلة ستتضمن مجموعة من المبادرات الجديدة من أبرزها: تنظيم بعثة تجارية إلى ألمانيا بمشاركة نخبة من سيدات الأعمال وممثلي المؤسسات المعنية بالتمكين الاقتصادي للسيدات، في إطار سعي الوزارة إلى دعم الشركات وتوسيع شبكات الشراكة مع الأسواق الدولية، وتنظيم سلسلة من ورش العمل التي تستهدف الجامعات التي توفر حاضنات أعمال لعرض قصص نجاح لسيدات الأعمال وتعريف الطلبة والمشاريع المستفيدة من هذه الحاضنات بالمتطلبات الخاصة بتأسيس المشاريع والبدء بالنشاط التجاري وتعزيز بيئة الأعمال.

كما يجري العمل على توفير الدعم اللازم لتمكين مجموعة من الشركات المملوكة من قبل سيدات من المشاركة في أحد المعارض الدولية المختصة في الصناعات الغذائية إلى جانب عقد عدد من الورش والدورات التدريبية المتخصصة التي تستهدف تعزيز جاهزية الشركات لمنظومة التجارة الإلكترونية.

وناقش المجتمعون مجموعة من المبادرات النوعية التي نفذتها الفرق الفنية خلال الفترة الماضية منها تنظيم لقاء تعريفي حول أسس تعزيز مشاركة المنشآت المملوكة للسيدات في المشتريات الحكومية.

وأشاروا إلى استكمال العمل على عقد برنامج دعم فني متخصص يستهدف تدريب وتأهيل مجموعة من الشركات المملوكة و/أو المدارة من قبل سيدات لتمكينها من دخول سوق العطاءات والمشتريات الحكومية بثقة وكفاءة.

وبينوا أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص بمهارات البيع في الأسواق العالمية شاركت به 21 شركة أردنية منها 19 شركة مملوكة و/أو مدارة من قبل سيدات والذي يسهم في رفع الجاهزية للتوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب العمل على توفير البيانات المصنفة حسب الجنس بهدف تطبيق التعريف الوطني للمنشآت المدارة/المملوكة من قبل النساء.

--(بترا)

ع ن/ع س/ف ق

06/08/2025 16:38:00