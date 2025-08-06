403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
شركة ايجكس للخدمات اللوجستية توسّع خدمات التوصيل من المتاجر الى العملاء B2C لتشمل قطر وعُمان والكويت
(MENAFN- Gm-Aether Co) الرياض، المملكة العربية السعودية – 05 أغسطس 2025 – أعلنت شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، المتخصصة في توزيع التجارة الإلكترونية وحلول الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، عن توسّعها في تقديم خدمات التوصيل للمستهلكين (B2C) عبر المرحلتين المتوسطة والنهائية في كل من قطر، وعُمان، والكويت. ويُمثّل هذا التوسّع خطوة جديدة في مساعي الشركة لتقديم حلول لوجستية متكاملة وسلسة تدعم نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة.
واستجابةً للطلب المتزايد، تقدّم ايجكس الآن منصة موحدة وشاملة لجميع خدمات التوصيل إلى المستهلكين في دول الخليج، مما يوفّر للشركات حلولاً مريحة مدعومة بتقنيات حديثة. ويستفيد العملاء في الشبكة الجديدة للشركة داخل قطر وعُمان والكويت من خدمات تشمل تنفيذ الطلبات عبر الحدود، والتخليص الجمركي، والدفع النقدي عند الاستلام، والإرجاع، والتأمين، وذلك وفقاً لاحتياجات الأسواق المحلية. وتتميز خدمات ايجكس بجودة عالية مدعومة بنظام تتبّع مباشر يمنح العملاء رؤية وتحكّماً كاملين في عمليات التوصيل.
تتسارع وتيرة اعتماد التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط مدفوعةً بتزايد الاتصال الرقمي وتغير توقعات المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات القوية في البنية التحتية الرقمية واللوجستية. ووفقاً لأحدث أبحاث السوق، يُتوقع أن تنمو مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج بمعدل سنوي يقارب 11% بين عاميّ 2023 و2027، لتصل إلى 49.78 مليار دولار بحلول عام 2027، مع مساهمة فعّالة للأسواق الناشئة مثل الكويت وعُمان وقطر، فضلاً عن قطاعات رئيسية مثل الأزياء والمواد الغذائية والرعاية الصحية.
وبفضل توسّعها الأخير، ترسّخ ايجكس مكانتها كمزود الخدمات اللوجستية المفضل في الشرق الأوسط، حيث تحظى بثقة الشركات لما تتمتع به من سرعة وموثوقية وقدرة على الابتكار.
وفي هذا السياق، قال محمد البياتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايجكس للخدمات اللوجستية: "مع توسّع خدمات التوصيل للمستهلكين في قطر وعُمان والكويت، أصبحت ايجكس في موقع فريد يمكّنها من دعم منطقة الخليج بأسرها من خلال خدمات لوجستية سريعة وموثوقة تتمحور حول احتياجات العملاء في مجال التجارة الإلكترونية. وبينما تستمر تجارة التجزئة الإلكترونية في إعادة تشكيل سلوكيات المستهلكين، نؤكّد التزامنا بتقديم حلول لوجستية مرنة وقابلة للتوسع تلبي تطلعات الشركات والمستهلكين على حدٍ سواء، وتسهم في دعم الرؤى الوطنية المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والنمو الرقمي والتكامل الإقليمي."
واستجابةً للطلب المتزايد، تقدّم ايجكس الآن منصة موحدة وشاملة لجميع خدمات التوصيل إلى المستهلكين في دول الخليج، مما يوفّر للشركات حلولاً مريحة مدعومة بتقنيات حديثة. ويستفيد العملاء في الشبكة الجديدة للشركة داخل قطر وعُمان والكويت من خدمات تشمل تنفيذ الطلبات عبر الحدود، والتخليص الجمركي، والدفع النقدي عند الاستلام، والإرجاع، والتأمين، وذلك وفقاً لاحتياجات الأسواق المحلية. وتتميز خدمات ايجكس بجودة عالية مدعومة بنظام تتبّع مباشر يمنح العملاء رؤية وتحكّماً كاملين في عمليات التوصيل.
تتسارع وتيرة اعتماد التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط مدفوعةً بتزايد الاتصال الرقمي وتغير توقعات المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات القوية في البنية التحتية الرقمية واللوجستية. ووفقاً لأحدث أبحاث السوق، يُتوقع أن تنمو مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج بمعدل سنوي يقارب 11% بين عاميّ 2023 و2027، لتصل إلى 49.78 مليار دولار بحلول عام 2027، مع مساهمة فعّالة للأسواق الناشئة مثل الكويت وعُمان وقطر، فضلاً عن قطاعات رئيسية مثل الأزياء والمواد الغذائية والرعاية الصحية.
وبفضل توسّعها الأخير، ترسّخ ايجكس مكانتها كمزود الخدمات اللوجستية المفضل في الشرق الأوسط، حيث تحظى بثقة الشركات لما تتمتع به من سرعة وموثوقية وقدرة على الابتكار.
وفي هذا السياق، قال محمد البياتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايجكس للخدمات اللوجستية: "مع توسّع خدمات التوصيل للمستهلكين في قطر وعُمان والكويت، أصبحت ايجكس في موقع فريد يمكّنها من دعم منطقة الخليج بأسرها من خلال خدمات لوجستية سريعة وموثوقة تتمحور حول احتياجات العملاء في مجال التجارة الإلكترونية. وبينما تستمر تجارة التجزئة الإلكترونية في إعادة تشكيل سلوكيات المستهلكين، نؤكّد التزامنا بتقديم حلول لوجستية مرنة وقابلة للتوسع تلبي تطلعات الشركات والمستهلكين على حدٍ سواء، وتسهم في دعم الرؤى الوطنية المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والنمو الرقمي والتكامل الإقليمي."
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تراجع صافي ربح أرامكو السعودية 22% في الربع الثاني بسبب انخفاض الإيرادات
أرامكو تسجل أرباحا بـ22.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2025
أرامكو السعودية تُعلن نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025
الوطني في تقرير البنك خطط الحكومة لإصدار أدوات الدين ستعزز الإنفاق على المشاريع
طفلة داخل حقيبة... واقعة غريبة تهز نيوزيلندا
لماذا حذف مكتب التحقيقات الفدرالي اسم ترمب من ملفات إبستين؟