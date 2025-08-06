  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
شركة ايجكس للخدمات اللوجستية توسّع خدمات التوصيل من المتاجر الى العملاء B2C لتشمل قطر وعُمان والكويت

شركة ايجكس للخدمات اللوجستية توسّع خدمات التوصيل من المتاجر الى العملاء B2C لتشمل قطر وعُمان والكويت

2025-08-06 03:55:48
(MENAFN- Gm-Aether Co) الرياض، المملكة العربية السعودية – 05 أغسطس 2025 – أعلنت شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، المتخصصة في توزيع التجارة الإلكترونية وحلول الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، عن توسّعها في تقديم خدمات التوصيل للمستهلكين (B2C) عبر المرحلتين المتوسطة والنهائية في كل من قطر، وعُمان، والكويت. ويُمثّل هذا التوسّع خطوة جديدة في مساعي الشركة لتقديم حلول لوجستية متكاملة وسلسة تدعم نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة.

واستجابةً للطلب المتزايد، تقدّم ايجكس الآن منصة موحدة وشاملة لجميع خدمات التوصيل إلى المستهلكين في دول الخليج، مما يوفّر للشركات حلولاً مريحة مدعومة بتقنيات حديثة. ويستفيد العملاء في الشبكة الجديدة للشركة داخل قطر وعُمان والكويت من خدمات تشمل تنفيذ الطلبات عبر الحدود، والتخليص الجمركي، والدفع النقدي عند الاستلام، والإرجاع، والتأمين، وذلك وفقاً لاحتياجات الأسواق المحلية. وتتميز خدمات ايجكس بجودة عالية مدعومة بنظام تتبّع مباشر يمنح العملاء رؤية وتحكّماً كاملين في عمليات التوصيل.

تتسارع وتيرة اعتماد التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط مدفوعةً بتزايد الاتصال الرقمي وتغير توقعات المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات القوية في البنية التحتية الرقمية واللوجستية. ووفقاً لأحدث أبحاث السوق، يُتوقع أن تنمو مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج بمعدل سنوي يقارب 11% بين عاميّ 2023 و2027، لتصل إلى 49.78 مليار دولار بحلول عام 2027، مع مساهمة فعّالة للأسواق الناشئة مثل الكويت وعُمان وقطر، فضلاً عن قطاعات رئيسية مثل الأزياء والمواد الغذائية والرعاية الصحية.

وبفضل توسّعها الأخير، ترسّخ ايجكس مكانتها كمزود الخدمات اللوجستية المفضل في الشرق الأوسط، حيث تحظى بثقة الشركات لما تتمتع به من سرعة وموثوقية وقدرة على الابتكار.

وفي هذا السياق، قال محمد البياتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايجكس للخدمات اللوجستية: "مع توسّع خدمات التوصيل للمستهلكين في قطر وعُمان والكويت، أصبحت ايجكس في موقع فريد يمكّنها من دعم منطقة الخليج بأسرها من خلال خدمات لوجستية سريعة وموثوقة تتمحور حول احتياجات العملاء في مجال التجارة الإلكترونية. وبينما تستمر تجارة التجزئة الإلكترونية في إعادة تشكيل سلوكيات المستهلكين، نؤكّد التزامنا بتقديم حلول لوجستية مرنة وقابلة للتوسع تلبي تطلعات الشركات والمستهلكين على حدٍ سواء، وتسهم في دعم الرؤى الوطنية المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والنمو الرقمي والتكامل الإقليمي."



MENAFN06082025007396015976ID1109891340

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث