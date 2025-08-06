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"مدل بيست" تطلق نسخة جديدة من المعسكر التدريبي لإدارة الفنانين في الشرق الأوسط
(MENAFN- Gm-Aether Co) 05.08.2025
الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت مؤسسة "ميدل بيست" عن فتح باب التقديم لبرنامج المعسكر التدريبي لإدارة الفنانين، وهو برنامج مكثّف يهدف إلى تسريع مسيرة مديري الفنانين الناشئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف البرنامج إلى تمكين الجيل القادم من محترفي صناعة الموسيقى، من خلال تقديم تدريب عملي ورؤى مخصصة تساعد في تطوير ودعم المواهب الصاعدة في المنطقة.
يقدم المعسكر التدريبي منهجاً شاملاً يعتمد على التجربة الواقعية، ويُصمم خصيصاً لتلبية متطلبات صناعة الموسيقى الحديثة. يكتسب المشاركون الأدوات والاستراتيجيات والعلاقات المهنية التي تمكّنهم من إدارة مسيرة الفنان بنجاح — بدءاً من بناء الهوية الفنية والتفاوض على العقود، مروراً بتخطيط الجولات الفنية، وتأمين الرعايات، والانتهاءً بإدارة مصادر الإيرادات.
يمكن للمتقدمين اختيار المشاركة في برنامج تدريب افتراضي تفاعلي مدته ثلاثة أسابيع أو تجربة حضورية غامرة لمدة أسبوعين في الرياض. كلا المسارين يقدمان المنهج الشامل نفسه، وينتهى التدريب بحفل توزيع الشهادات ضمن نسخة 2025 من "فعالية إكس بي لمستقبل الموسيقى"، حيث يتم تكريم الخريجين بشكل رسمي والترحيب بهم في "جمعية مديري فنانين إكس بي".
تم تصميم المنهج لتغطية جميع جوانب إدارة الفنانين الرئيسية. تشمل المواضيع أساسيات الإدارة، ومهارات التواصل، وتحليل البيانات، والشراكات التجارية، وحقوق الملكية والنشر، وهياكل شركات التسجيلات، وعمليات A&R، ونماذج الإيرادات، ورفاهية الفنانين، بالإضافة إلى أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الموسيقى. كما يكتسب المشاركون رؤى حول كيفية إدارة المنتجين، وتأمين صفقات السلع التجارية، وبناء القواعد الجماهيرية، والتنقل في العقود مثل صفقات 360 واتفاقيات التوزيع.
شهدت النسخة الثانية من المعسكر التدريبي في العام الماضي تخرّج 35 مشاركاً، مما شكّل قاعدة قوية لانطلاقهم المهني في عالم الموسيقى. وضمّت نسخة 2024 من المبادرة مجموعة بارزة من المرشدين، من بينهم بيرلانتا توبا (شركة LSL Music)، وغريس روسو (Skretz Entertainment)، وكريستيانا فوتا (وكالة Alegria، ممثلةً الفنانين Black Coffee وTHEMBA)، وكريمة ضمير (مديرة قسم اكتشاف المواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وارنر ميوزيك)، وكارلو-ألبرتو كافالوتي (شركة 2C Artists) ودان غراي (مدير أعمال "يودا" و"روب دا بانك").
خلال نسخة 2024 من فعالية إكس بي لمستقبل الموسيقى، سجّل البرنامج حضوراً بارزاً، شمل جلسات نقاشية وحفل توزيع شهادات، بدعم من شركاء مثل "يوتيوب"، و"غلافا"، و"مدل بيست للتسجيلات- MDLBEAST Records"، ومجموعة "سوني ميوزيك"، ومجموعة "وارنر ميوزيك". وقد ساهم هذا الدعم من كبار الجهات في صناعة الموسيقى في تعزيز تأثير البرنامج وترسيخ مكانته كمنصة لانطلاق المسيرة المهنية.
وفي عام 2025، يعود المعسكر التدريبي ببرنامج محدّث يعكس أحدث التحولات في صناعة الموسيقى العالمية. سيتم تقديم الجلسات بأسلوب تعليمي يجمع بين المحاضرات الصفّية، والنقاشات التفاعلية التي تهدف إلى تنمية المهارات العملية وتعزيز الوعي الصناعي. ووفقاً للمؤسسة الغير ربحية في مدل بيست"، يهدف البرنامج إلى إعداد مدراء أعمال متكاملين قادرين على التعامل بثقة ووضوح مع تعقيدات قطاع الموسيقى الحديث.
يحصل المتخرجون على شهادة من "إكس بي لمستقبل الموسيقى"، إلى جانب إمكانية الوصول إلى مجموعة أدوات مهنية مصممة خصيصاً لإدارة الفنانين، وعضوية في "جمعية مديري فنانين إكس بي"، بالإضافة إلى الانضمام لمجموعة كبيرة من المحترفين في صناعة الموسيقى على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هذه الفرصة متاحة للمدراء الفنيين الطموحين أو أصحاب الخبرة المبكرة، ممّن لديهم حتى ثلاث سنوات من الخبرة وشغف اللموسيقى. متوقع من المتقدّمين امتلاك معرفة أساسية بصناعة الموسيقى أو الترفيه، ويفضل أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الموسيقية أو مجال ذي صلة.
الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت مؤسسة "ميدل بيست" عن فتح باب التقديم لبرنامج المعسكر التدريبي لإدارة الفنانين، وهو برنامج مكثّف يهدف إلى تسريع مسيرة مديري الفنانين الناشئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف البرنامج إلى تمكين الجيل القادم من محترفي صناعة الموسيقى، من خلال تقديم تدريب عملي ورؤى مخصصة تساعد في تطوير ودعم المواهب الصاعدة في المنطقة.
يقدم المعسكر التدريبي منهجاً شاملاً يعتمد على التجربة الواقعية، ويُصمم خصيصاً لتلبية متطلبات صناعة الموسيقى الحديثة. يكتسب المشاركون الأدوات والاستراتيجيات والعلاقات المهنية التي تمكّنهم من إدارة مسيرة الفنان بنجاح — بدءاً من بناء الهوية الفنية والتفاوض على العقود، مروراً بتخطيط الجولات الفنية، وتأمين الرعايات، والانتهاءً بإدارة مصادر الإيرادات.
يمكن للمتقدمين اختيار المشاركة في برنامج تدريب افتراضي تفاعلي مدته ثلاثة أسابيع أو تجربة حضورية غامرة لمدة أسبوعين في الرياض. كلا المسارين يقدمان المنهج الشامل نفسه، وينتهى التدريب بحفل توزيع الشهادات ضمن نسخة 2025 من "فعالية إكس بي لمستقبل الموسيقى"، حيث يتم تكريم الخريجين بشكل رسمي والترحيب بهم في "جمعية مديري فنانين إكس بي".
تم تصميم المنهج لتغطية جميع جوانب إدارة الفنانين الرئيسية. تشمل المواضيع أساسيات الإدارة، ومهارات التواصل، وتحليل البيانات، والشراكات التجارية، وحقوق الملكية والنشر، وهياكل شركات التسجيلات، وعمليات A&R، ونماذج الإيرادات، ورفاهية الفنانين، بالإضافة إلى أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الموسيقى. كما يكتسب المشاركون رؤى حول كيفية إدارة المنتجين، وتأمين صفقات السلع التجارية، وبناء القواعد الجماهيرية، والتنقل في العقود مثل صفقات 360 واتفاقيات التوزيع.
شهدت النسخة الثانية من المعسكر التدريبي في العام الماضي تخرّج 35 مشاركاً، مما شكّل قاعدة قوية لانطلاقهم المهني في عالم الموسيقى. وضمّت نسخة 2024 من المبادرة مجموعة بارزة من المرشدين، من بينهم بيرلانتا توبا (شركة LSL Music)، وغريس روسو (Skretz Entertainment)، وكريستيانا فوتا (وكالة Alegria، ممثلةً الفنانين Black Coffee وTHEMBA)، وكريمة ضمير (مديرة قسم اكتشاف المواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وارنر ميوزيك)، وكارلو-ألبرتو كافالوتي (شركة 2C Artists) ودان غراي (مدير أعمال "يودا" و"روب دا بانك").
خلال نسخة 2024 من فعالية إكس بي لمستقبل الموسيقى، سجّل البرنامج حضوراً بارزاً، شمل جلسات نقاشية وحفل توزيع شهادات، بدعم من شركاء مثل "يوتيوب"، و"غلافا"، و"مدل بيست للتسجيلات- MDLBEAST Records"، ومجموعة "سوني ميوزيك"، ومجموعة "وارنر ميوزيك". وقد ساهم هذا الدعم من كبار الجهات في صناعة الموسيقى في تعزيز تأثير البرنامج وترسيخ مكانته كمنصة لانطلاق المسيرة المهنية.
وفي عام 2025، يعود المعسكر التدريبي ببرنامج محدّث يعكس أحدث التحولات في صناعة الموسيقى العالمية. سيتم تقديم الجلسات بأسلوب تعليمي يجمع بين المحاضرات الصفّية، والنقاشات التفاعلية التي تهدف إلى تنمية المهارات العملية وتعزيز الوعي الصناعي. ووفقاً للمؤسسة الغير ربحية في مدل بيست"، يهدف البرنامج إلى إعداد مدراء أعمال متكاملين قادرين على التعامل بثقة ووضوح مع تعقيدات قطاع الموسيقى الحديث.
يحصل المتخرجون على شهادة من "إكس بي لمستقبل الموسيقى"، إلى جانب إمكانية الوصول إلى مجموعة أدوات مهنية مصممة خصيصاً لإدارة الفنانين، وعضوية في "جمعية مديري فنانين إكس بي"، بالإضافة إلى الانضمام لمجموعة كبيرة من المحترفين في صناعة الموسيقى على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هذه الفرصة متاحة للمدراء الفنيين الطموحين أو أصحاب الخبرة المبكرة، ممّن لديهم حتى ثلاث سنوات من الخبرة وشغف اللموسيقى. متوقع من المتقدّمين امتلاك معرفة أساسية بصناعة الموسيقى أو الترفيه، ويفضل أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الموسيقية أو مجال ذي صلة.
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