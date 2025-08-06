إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري

MENAFN - Palestine News Network ) البيرة / PNN - أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي بينهم طفل، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الأمعري للاجئين في مدينة البيرة، حيث داهمت عدة منازل واعتقلت ثلاثة شبان.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري، قبل أن يدفع الاحتلال بآلياته العسكرية إلى مدخل المخيم، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي ما أسفر عن إصابة شابين وطفل.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى المخيم، وسط بلاغات عن وجود إصابات برصاص الاحتلال، كما تمركز جنود الاحتلال عند مدخل مقر الجمعية الرئيسي في شارع القدس، القريب من مخيم الأمعري.

وفي وقت لاحق، أفادت الجمعية بأن طواقمها تمكنت من نقل طفل (9 سنوات) أصيب بالرصاص الحي في الظهر، وشابين أصيبا بالرصاص الحي في الفخذ.

كما أفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وهم: عمور أبو عطية، يزن حبوب، وأسامة عبد المحسن.