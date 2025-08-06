إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري، قبل أن يدفع الاحتلال بآلياته العسكرية إلى مدخل المخيم، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي ما أسفر عن إصابة شابين وطفل.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى المخيم، وسط بلاغات عن وجود إصابات برصاص الاحتلال، كما تمركز جنود الاحتلال عند مدخل مقر الجمعية الرئيسي في شارع القدس، القريب من مخيم الأمعري.
وفي وقت لاحق، أفادت الجمعية بأن طواقمها تمكنت من نقل طفل (9 سنوات) أصيب بالرصاص الحي في الظهر، وشابين أصيبا بالرصاص الحي في الفخذ.
كما أفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وهم: عمور أبو عطية، يزن حبوب، وأسامة عبد المحسن.
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