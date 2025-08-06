  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري

2025-08-06 03:07:51
(MENAFN- Palestine News Network ) البيرة / PNN - أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي بينهم طفل، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الأمعري للاجئين في مدينة البيرة، حيث داهمت عدة منازل واعتقلت ثلاثة شبان.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري، قبل أن يدفع الاحتلال بآلياته العسكرية إلى مدخل المخيم، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي ما أسفر عن إصابة شابين وطفل.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى المخيم، وسط بلاغات عن وجود إصابات برصاص الاحتلال، كما تمركز جنود الاحتلال عند مدخل مقر الجمعية الرئيسي في شارع القدس، القريب من مخيم الأمعري.

وفي وقت لاحق، أفادت الجمعية بأن طواقمها تمكنت من نقل طفل (9 سنوات) أصيب بالرصاص الحي في الظهر، وشابين أصيبا بالرصاص الحي في الفخذ.

كما أفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وهم: عمور أبو عطية، يزن حبوب، وأسامة عبد المحسن.

MENAFN06082025000205011050ID1109891172

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث