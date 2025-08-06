احتلال غزّة حلم إسرائيلي قديم يتجدّد

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - ما يطغى على الجدل الإسرائيلي الداخلي بشأن مآل حرب الإبادة والتدمير والتجويع على غزّة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرّر توسيع رقعة العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي إلى درجة احتلال القطاع بالكامل، بالرغم من الخلافات مع المؤسّسة الأمنية، وذلك سعياً إلى حسم المعركة ضدّ حركة حماس وإطلاق سراح الأسرى.

ويبرّر المقرّبون من نتنياهو هذا التوجّه بمسوّغَين: الأول، أن ما مهّد لعملية طوفان الأقصى، في "7 أكتوبر" (2023)، هو خطّة فكّ الارتباط مع قطاع غزّة في أغسطس/ آب 2005، وقبله الانسحاب الأحادي الجانب من ما عرف باسم "الحزام الأمني" في الجنوب اللبناني في مايو/ أيار 2000.

وحفلت وسائل الإعلام الإسرائيلية ومعاهد الأبحاث اليمينية أخيراً بمواد تحليلية لتداعيات خطّة فكّ الارتباط مع غزّة في مناسبة مرور عقدَين على تنفيذها، وفيها يمكن العثور على قاسم مشترك مؤدّاه أن هذه الخطّة، وقبلها الانسحاب من الجنوب اللبناني، استندا إلى اعتقادٍ خاطئ أن حركة حماس وحزب الله سيفضلان الهدوء ولن يشنّا هجمات، ولكن ما يتبيّن، الآن بعد آخر تطوّرات الأوضاع في غزّة، أن طريقة تنفيذ هذه الانسحابات الأحادية الجانب "بثّت رسالة ضُعف واستسلام، والأكثر خطورةً من ذلك أنها أقنعت بأن في الإمكان كسر إرادة إسرائيل، وأنها ستكون الطرف الذي يتنازل أولاً، تحت ضغط الهجمات المسلحة"، كما كُتب في صحيفة يسرائيل هيوم قبل عدة أيام.

أمّا المسوّغ الثاني فهو أن احتلال قطاع غزّة ليس هاجس الحكومة الإسرائيلية الحالية ورئيسها، بل أيضاً هاجس معظم الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1948، وهو يتجدّد الآن. وبحسب ما ورد في كتاب "جذور في الرمال"، للصحافي الإسرائيلي حجاي هوبرمان، الذي صدر عام 2005، عندما احتلّ الجيش الإسرائيلي القطاع في حرب 1967، كان رئيس الحكومة ليفي إشكول متردّداً بشأن مصير الأراضي المحتلة، وقال عبارته الشهيرة بأنه "يريد المهر من دون العروس"، أي يريد الأراضي من دون السكّان. وبعد عشرة أيام من انتهاء الحرب، أبدت حكومته استعدادها للانسحاب التام إلى الحدود الدولية مع مصر وسورية.

أمّا بشأن قطاع غزّة، والذي وفق الحدود الدولية لا يعتبر أرضاً مصرية، فقال إشكول: "لن تعود غزّة إلى مصر أبداً". وبعد نحو شهر من الحرب، قدّم الوزير يغئال ألون إلى الحكومة الإسرائيلية وثيقة بعنوان "مستقبل الأراضي (المحتلة) وسبل التعامل مع اللاجئين". وعرفت هذه الوثيقة باسم "خطّة ألون"، وهي التي أمْلت لاحقاً طبيعة الاستيطان في الضفة الغربية وغزّة. وجاء في البند السابع منها أن "قطاع غزّة سيكون جزءاً لا يتجزّأ من إسرائيل بسكّانه الدائمين. ولكن الضمّ الرسمي لإسرائيل سيكون فقط بعد إعادة توطين اللاجئين خارجه، وحتى ذلك الوقت يبقى القطاع منطقةً محتلةً".

وفي سبتمبر/ أيلول 1967 عيّن إشكول لجنة بروفيسوريين للبحث عن حلٍّ لمشكلة اللاجئين. وتحت عنوان "سرّي للغاية" جاء في وثيقة هذه اللجنة أنه "يجب دمج المنظومة الاقتصادية للقطاع بإسرائيل. ويجب تخصيص مياه للقطاع من مواردها في إسرائيل للتغطية على الضخّ الزائد، وأن تُقام أربعة أو خمسة مواقع استيطانية يهودية خصوصاً على مقربة من رفح". ويؤكّد هوبرمان أن هدف هذا البند الأخير كان واضحاً وهو إقامة منطقة يهودية عازلة بين شبه جزيرة سيناء والقطاع.

ومعروف كذلك أنه خلال العام الأول من احتلال 1967 أقيمت مواقع استيطانية في الجولان وغور الأردن، وفي منطقتَي بيت لحم والخليل في الضفة الغربية. وبالرغم من العثور في القطاع على أربع مناطق كبيرة غير مأهولة تأجل الاستيطان فيه. وفي مايو/ أيار 1968، اقترح يغئال ألون على الحكومة إقامة مستوطنتَين "سواء في صورة بؤر أو مستوطناتٍ مدنية" بين رفح وغزّة. وبرّر ألون اقتراحه بالقول إن "لهذا الاستيطان أهمية عليا في كلّ ما يتعلّق بالمستقبل السياسي للقطاع، لأنه يفصل القطاع جنوب مدينة غزّة. وكذلك ثمّة أهمية أمنية كبيرة للوجود اليهودي في قلب القطاع".