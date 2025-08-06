ارتفاع أسعار النفط

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ارتفاع أسعار النفط
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، منتعشة من أدنى مستوى في خمسة أسابيع.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، أو 0.4 % إلى 67.93 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0119 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا، أو 0.4 % إلى 65.44 دولارًا للبرميل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تراجع صافي ربح أرامكو السعودية 22% في الربع الثاني بسبب انخفاض الإيرادات
أرامكو تسجل أرباحا بـ22.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2025
أرامكو السعودية تُعلن نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025
الوطني في تقرير البنك خطط الحكومة لإصدار أدوات الدين ستعزز الإنفاق على المشاريع
طفلة داخل حقيبة... واقعة غريبة تهز نيوزيلندا
لماذا حذف مكتب التحقيقات الفدرالي اسم ترمب من ملفات إبستين؟