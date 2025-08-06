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ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط

2025-08-06 03:07:51
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، منتعشة من أدنى مستوى في خمسة أسابيع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، أو 0.4 % إلى 67.93 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0119 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا، أو 0.4 % إلى 65.44 دولارًا للبرميل.

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