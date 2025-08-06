قوات الاحتلال تعتقل الصحفية فرح أبو عياش من بلدة بيت أمر

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قوات الاحتلال تعتقل الصحفية فرح أبو عياش من بلدة بيت أمر
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، الصحفية فرح أبو عياش بعد اقتحام منزلها في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش طالت عدد من منازل المواطنين في منطقة الظهر، وشارع الشيخة فاطمة.
وأفاد المواطن محمد أبو عياش، بأن قوات الاحتلال داهمت منزله وفتشته وعبث بمحتوياته، قبل أن تعتقل ابنته الصحفية فرح أبو عياش (24 عاما).
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