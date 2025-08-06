قوات الاحتلال تعتقل الصحفية فرح أبو عياش من بلدة بيت أمر

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، الصحفية فرح أبو عياش بعد اقتحام منزلها في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش طالت عدد من منازل المواطنين في منطقة الظهر، وشارع الشيخة فاطمة.

وأفاد المواطن محمد أبو عياش، بأن قوات الاحتلال داهمت منزله وفتشته وعبث بمحتوياته، قبل أن تعتقل ابنته الصحفية فرح أبو عياش (24 عاما).