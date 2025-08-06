توجه إسرائيلي لاحتلال غزة يثير قلقا أمميا وتحذيرات من مجازر جديدة

MENAFN - Palestine News Network ) / PNN - وصفت الأمم المتحدة، التقارير الواردة بشأن احتمال توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة بأنها "مقلقة للغاية"، محذرة من أنها قد تفضي إلى عواقب كارثية، خاصة على حياة المدنيين والرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال ميروسلاف ينشا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، إن "مثل هذه الخطوة قد تعرض حياة الرهائن المتبقين في غزة لخطر أكبر"، مؤكدا أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، حيث "تعد غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ويجب أن تبقى كذلك".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير إسرائيلية أفادت بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا أمنيا مع كبار المسؤولين لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة للحرب، تشمل إمكانية فرض سيطرة عسكرية كاملة على القطاع.

وفي السياق نفسه، أعرب نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، عن "قلق بالغ" إزاء هذه التقارير، داعيا إسرائيل إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الخطيرة"، كما دعا إلى وقف شامل لإطلاق النار، مطالبا الدول ذات النفوذ باتخاذ خطوات ملموسة لدعم جهود التهدئة.

من جهته، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، خلال تصريحات أدلى بها في مقر الأمم المتحدة، بعض الدول الغربية بمحاولة الضغط على إسرائيل عبر اعترافها بدولة فلسطينية "افتراضية"، معتبرا أن هذه الخطوات تسببت في "اغتيال اتفاق وقف إطلاق النار والرهائن" وأدت إلى إطالة أمد الحرب.

في المقابل، أعلنت ثلاث دول من مجموعة السبع عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت كل من فرنسا وكندا عزمهما اتخاذ هذه الخطوة، فيما قالت بريطانيا إنها ستؤيد إقامة الدولة الفلسطينية ما لم تبادر إسرائيل إلى خطوات جوهرية لإنهاء معاناة السكان في غزة.

وفي تطور آخر، دعا وزير خارجية جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إلى ممارسة "أوسع ضغط ممكن" على إسرائيل من أجل وقف ما وصفها بـ"أعمال الإبادة" في قطاع غزة.

وقال لامولا من بريتوريا: "نرحب بنية فرنسا وكندا ودول أخرى الاعتراف بدولة فلسطين. هذا يعزز الضغط من أجل وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى أن بلاده كانت قد حذرت، منذ تقديم شكواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2023، من أن ممارسات الاحتلال تؤدي إلى "مجاعة وتطهير شامل للسكان"، مؤكداً أن "التحرك الدولي المتأخر ساهم في تفاقم المأساة".

وختم لامولا بالقول: "لو تحرك العالم حينها، لما كنا اليوم حيث نحن".