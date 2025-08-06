توجه إسرائيلي لاحتلال غزة يثير قلقا أمميا وتحذيرات من مجازر جديدة

توجه إسرائيلي لاحتلال غزة يثير قلقا أمميا وتحذيرات من مجازر جديدة
وقال ميروسلاف ينشا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، إن "مثل هذه الخطوة قد تعرض حياة الرهائن المتبقين في غزة لخطر أكبر"، مؤكدا أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، حيث "تعد غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ويجب أن تبقى كذلك".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير إسرائيلية أفادت بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا أمنيا مع كبار المسؤولين لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة للحرب، تشمل إمكانية فرض سيطرة عسكرية كاملة على القطاع.
وفي السياق نفسه، أعرب نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، عن "قلق بالغ" إزاء هذه التقارير، داعيا إسرائيل إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الخطيرة"، كما دعا إلى وقف شامل لإطلاق النار، مطالبا الدول ذات النفوذ باتخاذ خطوات ملموسة لدعم جهود التهدئة.
من جهته، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، خلال تصريحات أدلى بها في مقر الأمم المتحدة، بعض الدول الغربية بمحاولة الضغط على إسرائيل عبر اعترافها بدولة فلسطينية "افتراضية"، معتبرا أن هذه الخطوات تسببت في "اغتيال اتفاق وقف إطلاق النار والرهائن" وأدت إلى إطالة أمد الحرب.
في المقابل، أعلنت ثلاث دول من مجموعة السبع عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت كل من فرنسا وكندا عزمهما اتخاذ هذه الخطوة، فيما قالت بريطانيا إنها ستؤيد إقامة الدولة الفلسطينية ما لم تبادر إسرائيل إلى خطوات جوهرية لإنهاء معاناة السكان في غزة.
وفي تطور آخر، دعا وزير خارجية جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إلى ممارسة "أوسع ضغط ممكن" على إسرائيل من أجل وقف ما وصفها بـ"أعمال الإبادة" في قطاع غزة.
وقال لامولا من بريتوريا: "نرحب بنية فرنسا وكندا ودول أخرى الاعتراف بدولة فلسطين. هذا يعزز الضغط من أجل وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية".
وأشار إلى أن بلاده كانت قد حذرت، منذ تقديم شكواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2023، من أن ممارسات الاحتلال تؤدي إلى "مجاعة وتطهير شامل للسكان"، مؤكداً أن "التحرك الدولي المتأخر ساهم في تفاقم المأساة".
وختم لامولا بالقول: "لو تحرك العالم حينها، لما كنا اليوم حيث نحن".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تراجع صافي ربح أرامكو السعودية 22% في الربع الثاني بسبب انخفاض الإيرادات
أرامكو تسجل أرباحا بـ22.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2025
أرامكو السعودية تُعلن نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025
الوطني في تقرير البنك خطط الحكومة لإصدار أدوات الدين ستعزز الإنفاق على المشاريع
طفلة داخل حقيبة... واقعة غريبة تهز نيوزيلندا
لماذا حذف مكتب التحقيقات الفدرالي اسم ترمب من ملفات إبستين؟