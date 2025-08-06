روسيا تحتج لدى إسرائيل بسبب هجوم على سيارة دبلوماسية

روسيا تحتج لدى إسرائيل بسبب هجوم على سيارة دبلوماسية
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن السيارة تابعة للبعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحمل لوحة ترخيص دبلوماسية، وتقل أفرادا من البعثة المعتمدة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وقد تعرضت للهجوم من قبل مجموعة من المستوطنين في 30 يوليو/تموز.
وأكدت أن ذلك حدث أمام أعين أفراد الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في الموقع ولم يحاولوا وقف الأفعال العدوانية من المهاجمين.
وأضافت زاخاروفا أن السفارة الروسية في تل أبيب قدمت احتجاجا رسميا إلى السلطات الإسرائيلية.
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