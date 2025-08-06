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روسيا تحتج لدى إسرائيل بسبب هجوم على سيارة دبلوماسية

روسيا تحتج لدى إسرائيل بسبب هجوم على سيارة دبلوماسية

2025-08-06 03:07:50
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - أفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية بأن موسكو قدمت احتجاجا رسميا إلى تل أبيب في أعقاب ما قالت إنه هجوم على سيارة دبلوماسية روسية قرب مستوطنة جفعات أساف غير الشرعية القريبة من القدس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن السيارة تابعة للبعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحمل لوحة ترخيص دبلوماسية، وتقل أفرادا من البعثة المعتمدة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وقد تعرضت للهجوم من قبل مجموعة من المستوطنين في 30 يوليو/تموز.

وأكدت أن ذلك حدث أمام أعين أفراد الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في الموقع ولم يحاولوا وقف الأفعال العدوانية من المهاجمين.

وأضافت زاخاروفا أن السفارة الروسية في تل أبيب قدمت احتجاجا رسميا إلى السلطات الإسرائيلية.

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