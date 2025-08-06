الاحتجاجات تجبر إسرائيل على إجلاء موظفي سفارتها باليونان

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر أمني أنه جرى إجلاء موظفي السفارة في اليونان من منازلهم، بسبب احتجاجات شعبية ضد الإسرائيليين.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن الحركة اليسارية اليونانية تخطط لحركة احتجاجية في 10 أغسطس/آب الحالي بشعار "مسيرة إلى غزة" ونقلت عن بيان للحركة أن "الشعب اليوناني لن يصمت أمام الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بدعم وتواطؤ من الغرب والحكومة اليونانية".

وأمس الثلاثاء، ندد الحزب الشيوعي اليوناني بتصريحات لسفير إسرائيل نعوم كاتس، أعرب فيها عن انزعاجه من شعارات داعمة لفلسطين مكتوبة على جدران بالعاصمة أثينا.

وانتقد الحزب اليوناني -في بيان- تصريحات كاتس عن "مخاوف أمنية" لدى السياح الإسرائيليين، مشددا على أنها تصريحات "مخزية".

وأضاف أن تصريحات السفير "لا تعود فقط إلى كونه يمثل دولة قاتلة، بل أيضا إلى أن الحكومة اليونانية أصبحت المدافع الرئيس عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بحجة التحالف الإستراتيجي مع إسرائيل".

وبدوره، وجه هاريس دوكاس رئيس بلدية أثينا انتقادات لاذعة إلى السفير الإسرائيلي. وكتب -في منشور على منصة إكس- أن سلطات المدينة "ترفض العنف والتمييز بجميع أشكالهما" مضيفًا "لا نقبل دروسا في الديمقراطية من أولئك الذين يقتلون مدنيين".

واعتبر أن "المثير للسخط أن يركز السفير (الإسرائيلي) على كتابات على الجدران، أُزيل معظمها أصلا، في وقت تُرتكب إبادة غير مسبوقة ضد الفلسطينيين في غزة".

وكانت صحيفة "كاثيميريني" المحلية قد نقلت عن السفير الإسرائيلي قوله إن بلدية أثينا "لا تبذل جهدا كافيا لحماية المدينة من مجموعات منظّمة تكتب شعارات معادية للسامية" مضيفا أن "إهمال تنظيف الشوارع يزعج السياح الإسرائيليين".

وشهدت العاصمة اليونانية مظاهرات مستمرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، نظّمها ناشطون ويساريون للتنديد بالقصف والعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة، كما اندلعت احتجاجات في بعض الجزر اليونانية اعتراضًا على وصول سفن سياحية تقل إسرائيليين.

وتجد الحكومة اليونانية نفسها في موقف حرج بين علاقاتها التاريخية مع الدول العربية وشراكتها المتنامية مع إسرائيل بمجالات الدفاع والطاقة، في وقت أعلنت فيه نحو 15 دولة غربية نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 211 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة لمئات آلاف النازحين وكارثة إنسانية غير مسبوقة.