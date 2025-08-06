إسرائيل عرضت على رئيس مجلس النواب الأمريكي خرائط لضم الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - كشفت صحيفة“يسرائيل هيوم” العبرية، الثلاثاء، أن إسرائيل عرضت على رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون“خرائط ووثائق” تتعلق بكيفية فرض السيادة الإسرائيلية (الضم) على الضفة الغربية المحتلة.

ووفق الصحيفة، جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع جونسون، الإثنين، في مستوطنة“شيلو” شمال شرق رام الله وسط الضفة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يُبلغ فيها نتنياهو مسؤولين أمريكيين – من ضمنهم جونسون والوفد المرافق له – بعزم إسرائيل اتخاذ“قرار عسكري لا مفر منه في غزة”، وفق ما نقلته الصحيفة.

وكانت تقارير وتسريبات إسرائيلية قد تحدثت في الأيام الأخيرة عن نية نتنياهو إعادة احتلال قطاع غزة، الذي سبق أن احتلته إسرائيل لمدة 38 عاما (1967-2005).

وقالت“يسرائيل هيوم” إن السلطات الإسرائيلية قدمت خلال اللقاء خرائط ووثائق توضح رؤيتها لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة، دون الكشف عن تفاصيل هذه الوثائق.

ويرى مراقبون أن أي خطوة لضم الضفة الغربية من شأنها أن تُنهي فعليا إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي تدعمه الأمم المتحدة ويشكل الأساس لأي تسوية سياسية مستقبلية.