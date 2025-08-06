عشرات الفنانين والإعلاميين في ألمانيا ينضمون إلى دعوة لحظر توريد أسلحة إلى إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) برلين / PNN - انضم 162 ممثلا وموسيقيا وإعلاميا إلى الدعوة لوقف توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل.

ووفقا لمنظمة“آفاز”، فإن من بين الموقّعين الجدد على الدعوة المغنيان نينا خوبا وكلويسو، والمخرج فاتح أكين، والممثل الإسرائيلي الحائز على جائزة غولدن غلوب، آري فولمان، والممثلة زاندرا هولر.

وتقول منظمة“آفاز” العالمية إنها نظمت هذه الحملة. وتعرف منظمة“آفاز” نفسها بأنها شبكة حملات عالمية تهدف إلى التأثير على القرارات السياسية من خلال أصوات المواطنين.

ويوم الخميس الماضي، حث أكثر من 200 شخصية بارزة في ألمانيا المستشار فريدريش ميرتس على وقف توريد أسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها في رسالة مفتوحة. وجاء في الرسالة:“نحن أيضا ندين الجرائم المروعة التي ارتكبتها حماس بأشد العبارات الممكنة. لكن لا جريمة تبرر العقاب الجماعي لملايين الأبرياء بأبشع الطرق”.

وحتى صباح اليوم الأربعاء بلغ إجمالي المشاهير الموقعين على الرسالة 367 شخصا. ومن بين الموقعين الأوائل على الرسالة، الإعلاميان يوكو فينترشايت وكلاس هويفر-أوملاوف، والموسيقيان شيرين دافيد وتسارتمان، والممثلات جيسيكا شفارتس وهايكه ماكاتش وليف ليزا فريز، والممثلون بينو فورمان ودانيال برول ويورجن فوجل، والكاتب مارك-أوفه كلينج.

وفيما يتعلق بالوضع الراهن في قطاع غزة، انتقد موقعو الرسالة أيضا إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته احتلال قطاع غزة بأكمله، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية. وجاء في الرسالة:“سيد ميرتس، لقد حان وقت التصرف!”.