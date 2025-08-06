العجلوني يتفقد سير العمل في مشروعي كليتي جرش التقنية وعجلون الجامعية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 6 آب (بترا)- تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، سير الأعمال الإنشائية في كليتي جرش التقنية وعجلون الجامعية، وجاهزية المرافق الأكاديمية والخدمية تمهيدا لاستقبال الطلبة مع بداية العام الجامعي المقبل.واطلع العجلوني، خلال جولته في كلية جرش التقنية على ما تحقق من إنجازات في المشروع الذي يعد أحد المبادرات الريادية في التعليم التقني والسياحي في المملكة، مشيدا بالدور البارز للشراكات الدولية، خاصة القرض الإيطالي، في تمويل جزء من مباني الكلية، بما يعكس أهمية التعاون الدولي في دعم قطاع التعليم المهني والتقني.ويحمل المشروع قيمة وطنية خاصة، إذ وضع جلالة الملك عبدالله الثاني، حجر الأساس له، بمشاركة سمو الأمير الحسين ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين، في تأكيد للرؤية الملكية بربط التعليم التقني باحتياجات المحافظات وتوجهاتها التنموية.وأكد أن الكلية بحكم موقعها في محافظة ذات إرث تاريخي وطابع سياحي فريد، ستطرح برامج أكاديمية متخصصة تشمل الإرشاد السياحي، والتسويق السياحي، وإدارة الفنادق، وصيانة وترميم الآثار، على مستوى الدبلوم المتوسط والبكالوريوس.وأشار إلى أن الجامعة تعمل على قدم وساق لاستكمال التجهيزات وفق رؤية جلالة الملك وتوجيهاته السامية، لتكون الكلية مركزا تعليميا نوعيا يخدم جرش والمملكة، ويسهم في رفد قطاعي السياحة والآثار بكفاءات مؤهلة.واطلع العجلوني خلال زيارته إلى كلية عجلون الجامعية، على واقع العملية الأكاديمية، وتفقد المرافق والبنية التحتية وسير العمل في المباني الجديدة قيد الإنشاء وتشمل مبنى السياحة ومبنى الصالة الرياضية.وأشاد عميد الكلية الدكتور وائل الربضي، خلال اللقاء بالدعم المستمر الذي توليه إدارة الجامعة لتطوير البرامج الأكاديمية وتحسين البيئة التعليمية، مشيرا إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الطلبة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ما يعكس ثقة المجتمع المحلي ببرامج الكلية وتخصصاتها ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.