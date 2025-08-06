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العجلوني يتفقد سير العمل في مشروعي كليتي جرش التقنية وعجلون الجامعية
(MENAFN- Jordan News Agency) السلط 6 آب (بترا)- تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، سير الأعمال الإنشائية في كليتي جرش التقنية وعجلون الجامعية، وجاهزية المرافق الأكاديمية والخدمية تمهيدا لاستقبال الطلبة مع بداية العام الجامعي المقبل.
واطلع العجلوني، خلال جولته في كلية جرش التقنية على ما تحقق من إنجازات في المشروع الذي يعد أحد المبادرات الريادية في التعليم التقني والسياحي في المملكة، مشيدا بالدور البارز للشراكات الدولية، خاصة القرض الإيطالي، في تمويل جزء من مباني الكلية، بما يعكس أهمية التعاون الدولي في دعم قطاع التعليم المهني والتقني.
ويحمل المشروع قيمة وطنية خاصة، إذ وضع جلالة الملك عبدالله الثاني، حجر الأساس له، بمشاركة سمو الأمير الحسين ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين، في تأكيد للرؤية الملكية بربط التعليم التقني باحتياجات المحافظات وتوجهاتها التنموية.
وأكد أن الكلية بحكم موقعها في محافظة ذات إرث تاريخي وطابع سياحي فريد، ستطرح برامج أكاديمية متخصصة تشمل الإرشاد السياحي، والتسويق السياحي، وإدارة الفنادق، وصيانة وترميم الآثار، على مستوى الدبلوم المتوسط والبكالوريوس.
وأشار إلى أن الجامعة تعمل على قدم وساق لاستكمال التجهيزات وفق رؤية جلالة الملك وتوجيهاته السامية، لتكون الكلية مركزا تعليميا نوعيا يخدم جرش والمملكة، ويسهم في رفد قطاعي السياحة والآثار بكفاءات مؤهلة.
واطلع العجلوني خلال زيارته إلى كلية عجلون الجامعية، على واقع العملية الأكاديمية، وتفقد المرافق والبنية التحتية وسير العمل في المباني الجديدة قيد الإنشاء وتشمل مبنى السياحة ومبنى الصالة الرياضية.
وأشاد عميد الكلية الدكتور وائل الربضي، خلال اللقاء بالدعم المستمر الذي توليه إدارة الجامعة لتطوير البرامج الأكاديمية وتحسين البيئة التعليمية، مشيرا إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الطلبة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ما يعكس ثقة المجتمع المحلي ببرامج الكلية وتخصصاتها ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.
واطلع العجلوني، خلال جولته في كلية جرش التقنية على ما تحقق من إنجازات في المشروع الذي يعد أحد المبادرات الريادية في التعليم التقني والسياحي في المملكة، مشيدا بالدور البارز للشراكات الدولية، خاصة القرض الإيطالي، في تمويل جزء من مباني الكلية، بما يعكس أهمية التعاون الدولي في دعم قطاع التعليم المهني والتقني.
ويحمل المشروع قيمة وطنية خاصة، إذ وضع جلالة الملك عبدالله الثاني، حجر الأساس له، بمشاركة سمو الأمير الحسين ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين، في تأكيد للرؤية الملكية بربط التعليم التقني باحتياجات المحافظات وتوجهاتها التنموية.
وأكد أن الكلية بحكم موقعها في محافظة ذات إرث تاريخي وطابع سياحي فريد، ستطرح برامج أكاديمية متخصصة تشمل الإرشاد السياحي، والتسويق السياحي، وإدارة الفنادق، وصيانة وترميم الآثار، على مستوى الدبلوم المتوسط والبكالوريوس.
وأشار إلى أن الجامعة تعمل على قدم وساق لاستكمال التجهيزات وفق رؤية جلالة الملك وتوجيهاته السامية، لتكون الكلية مركزا تعليميا نوعيا يخدم جرش والمملكة، ويسهم في رفد قطاعي السياحة والآثار بكفاءات مؤهلة.
واطلع العجلوني خلال زيارته إلى كلية عجلون الجامعية، على واقع العملية الأكاديمية، وتفقد المرافق والبنية التحتية وسير العمل في المباني الجديدة قيد الإنشاء وتشمل مبنى السياحة ومبنى الصالة الرياضية.
وأشاد عميد الكلية الدكتور وائل الربضي، خلال اللقاء بالدعم المستمر الذي توليه إدارة الجامعة لتطوير البرامج الأكاديمية وتحسين البيئة التعليمية، مشيرا إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الطلبة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ما يعكس ثقة المجتمع المحلي ببرامج الكلية وتخصصاتها ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.
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