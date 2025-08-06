نقيب الصاغة يحذر المواطنين من العروض الوهمية على أسعار الذهب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آب (بترا)- حذر نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، المواطنين من تصديق ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن عروض وتنزيلات تقدمها محلات الصاغة والمجوهرات على أسعار الذهب.ووصف علان، ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأنه خداع وتضليل لا يمت للواقع بصلة، كون أسعار الذهب بالسوق المحلية مرتبطة بما يتم تداوله يوميا من أسعار بالسوق العالمية، مؤكدا أن النقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية ستلاحق كل من يروج لذلك، بالتعاون مع الجهات المعنية.ودعا المواطنين إلى عدم الوثوق بأي محل مجوهرات يلجأ لتقديم عروض وتنزيلات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية، خاصة لعيار 21 الذي يعد الأكثر رغبة عند الشراء.واستغرب أن يقدم أي تاجر في أسواق الصاغة بعموم المملكة على تقديم عروض وتنزيلات، كون أسعار المعدن النفيس مرتبطة بالسعر العالمي، كما أن أجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه ولا يوجد شيء اسمه عروض على الذهب.وأشار إلى وجود أشخاص من غير التجار يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروض مخفضة على أسعار الذهب، داعيا المواطنين إلى عدم الشراء تفاديا لمحاولات الغش والخداع من خلال التلاعب بالأوزان والعيارات.وأوضح أن المواقع على شبكة الانترنت التي تروج لبيع الذهب بأسعار مخفضة تعتبر غير موثوقة، داعيا المواطنين إلى شراء المعدن الأصفر من خلال المحال المرخصة المنتشرة بعموم المملكة والتي تمنح المشترين الفواتير عند عملية الشراء.ولفت إلى وجود مواطنين يقتنون الذهب لغايات الاستثمار والادخار، وآخرين يبيعونه عند الحاجة، وهذا ينفي أية أحاديث عن وجود تنزيلات وعروض على الذهب.وأكد علان أن دمغة الذهب وصناعة المجوهرات بالسوق المحلية تتم ضمن المواصفات العالمية، وتخضع لرقابة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.يذكر أن صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات الثمينة بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 277 مليون دينار، بحسب معطيات إحصائية صدرت أخيرا عن دائرة الإحصاءات العامة.