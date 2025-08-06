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أريزونا: مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة نقل طبي أثناء هبوطها

أريزونا: مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة نقل طبي أثناء هبوطها

2025-08-06 03:06:07
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 آب (بترا) - لقي 4 أشخاص مصرعهم في ولاية أريزونا الأميركية فجر اليوم الأربعاء، جراء تحطم طائرة نقل طبي أثناء هبوطها واشتعال النار فيها.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، ذكرت شرطة (نافاجو) المحلية في بيان، أن "طائرة نقل طبي صغيرة ثنائية المحركات كانت في طريقها لنقل مريض من مستشفى قريب تحطمت واشتعلت فيها النيران، ما تسبب بمصرع جميع ركابها الأربعة".
وأكد البيان قيام المكتب الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية بالتحقيق في الحادث لمعرفة التفاصيل، حيث أن سبب التحطم غير معروف حاليا، مشيرا إلى إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى المطار حاليا.

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