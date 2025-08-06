النفط ينتعش من أدنى مستوى في 5 أسابيع

النفط ينتعش من أدنى مستوى في 5 أسابيع
خبرني - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، منتعشة من أدنى مستوى في خمسة أسابيع المسجل أمس، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الهند بسبب مشترياتها من الخام الروسي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، أو 0.4%، إلى 67.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا، أو 0.4%، إلى 65.44 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولار أمس الثلاثاء مسجلين أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند التسوية ومتكبدين خسائر لرابع جلسة، بسبب المخاوف من فائض المعروض بفعل زيادة إنتاج أوبك+ المقررة في سبتمبر/ أيلول.
وقال الخبير الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية يوكي تاكاشيما: "يقيم المستثمرون ما إذا كانت الهند ستقلل مشترياتها من الخام الروسي ردًا على تهديدات ترامب، مما قد يؤدي إلى تقليص المعروض، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل".
وأضاف تاكاشيما: "إذا ظلت واردات الهند ثابتة، فمن المرجح أن يبقى خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 60-70 دولارًا لبقية الشهر".
اتفق تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/ أيلول، وهي خطوة ستنهي أحدث خفض للإنتاج في وقت مبكر عما كان مخططًا له.
وتضخ أوبك+ حوالي نصف النفط العالمي وكانت قد قلصت إنتاجها عدة سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها السوقية.
وقد تضطرب تدفقات الإمدادات بسبب مطالب الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تحاول واشنطن دفع موسكو لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، إذ قد تدفع هذه المطالب شركات التكرير الهندية إلى إيجاد بدائل ويُعاد توجيه الخام الروسي إلى مشترين آخرين.
وهدد ترامب أمس الثلاثاء مجددًا بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة بسبب مشتريات البلاد من النفط الروسي. وقال ترامب أيضًا إن انخفاض أسعار الطاقة قد يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا.
ووصفت نيودلهي تهديد ترامب بأنه "غير مبرر" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية.
وأشار تاكاشيما أيضًا إلى البيانات المتعلقة بمخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، باعتبارها داعمة لسوق النفط.
وقالت مصادر نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكانت التقديرات في استطلاع أجرته رويترز قد أشارت إلى انخفاضها 600 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس/ آب.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها الأسبوعية عن المخزونات اليوم الأربعاء.
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