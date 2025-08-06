مهرجان الأردن العالمي للطعام في نسخته الثانية ينطلق اليوم

خبرني - تنطلق، الأربعاء، فعاليات مهرجان الأردن العالمي للطعام 2025، الذي يُقام في عمّان بين 6 و11 آب، ليشكل الحدث الأبرز في مجال الطبخ وفنون الطهي في المنطقة، إذ يطلق العنان لاستكشاف تنوّع غني في النكهات والموروث الاجتماعي والثقافي في فنون الطهي وأطباق الطعام،

ويعود المهرجان هذا العام بنسخته الثانية برؤية فريدة متجدّدة تحت شعار: "مجتمعون،" ليعكس أحد أوجه الهوية العربية الأصيلة عبر منح الجمهور فرصة لممارسة فنون الطهي وتناول أطباق مميزة من الطعام في أجواء احتفالية جماعية.

ويأتي انعقاد المهرجان في الأردن ليشكل جسرا بين الأصالة والحداثة، والمجتمع المحلي وضيوفه من مختلف أرجاء العالم، وأصناف الطعام والحكايات التي ترويها.

ونظرا لأهمية الأردن على خارطة السياحة الثقافية في العالم، فإن المهرجان يسلط الضوء على الإرث المميز للطعام الأردني، ويعزّز من مكانة المملكة كوجهة سفر فريدة.

* دعم أطفال غزة

هيئة تنشيط السياحة، أعلنت أن ريع تذاكر مهرجان الأردن العالمي للطعام سيُخصّص بالكامل لدعم أطفال غزة، معتبرة في بيان لها أن هذه الخطوة الإنسانية تعبّر عن تضامن الأردن المستمر مع الأهل في قطاع غزة وفلسطين.

وأكدت الهيئة أن المهرجان في نسخته الثانية يحمل رسالة مجتمعية وتنموية، حيث يسهم في دعم المشاريع الناشئة ورواد الأعمال في قطاع الأغذية وفنون الطهي، ويفتح أمامهم فرصًا للترويج والتوسع، في شراكة مع القطاع الخاص.

المهرجان، أطلق الاثنين الماضي، حملة إغاثية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إذ انطلقت من ساحة المهرجان قوافل مساعدات إغاثية محملة بالمواد الغذائية والطبية، بمساهمة من شركات ومؤسسات وأفراد مشاركين في المهرجان، وممثلين عن القطاع الخاص.

وأكد القائمون على الحملة أن إجمالي المساعدات التي أرسلت إلى غزة عبر هذه المبادرة يصل إلى 300 طن من المواد الغذائية، ستُنقل على ثلاث دفعات خلال فترة انعقاد المهرجان، لضمان استمرارية تدفق الدعم وتلبية احتياجات الأشقاء في القطاع.

وقال الناطق باسم هيئة تنشيط السياحة إن هذه الحملة تمثل جزءاً من المسؤولية الاجتماعية التي يتحملها القطاع الخاص الأردني، وتعكس القيم الأصيلة التي تحرص المملكة على تجسيدها في المواقف الإنسانية.

وبيّن أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي ضمن رسالة المهرجان التي تنصهر فيها الأبعاد الثقافية والاقتصادية، بقيم التكافل والعطاء التي يتميز بها الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف.

وشدد الناطق الإعلامي على أن الأردن يواصل أداء دوره الإنساني بكل إمكانياته، وبمنهجية عمل مستدامة ووفق كل السبل المتاحة، بما يعبر عن روح التضامن الأردني، مشيرا إلى أن المبادرة ستستمر خلال الأيام المقبلة عبر إتاحة المجال لعملية التبرع طوال فترة المهرجان، بما يتيح مشاركة أكبر من مختلف القطاعات والمجتمعات.

* خبراء طهي من الأشهر عالميا

ويستقطب مهرجان الأردن العالمي للطعام 2025 خبراء طهي من الأشهر على مستوى العالم ومن الحائزين على نجمة ميشلان العالمية، وسلاسل مطاعم مرموقة، ورواد أعمال في قطاع الأغذية، ومواهب طهي من مختلف أنحاء العالم.

كما سيشهد المهرجان سلسلة من عروض الطهي الحيّة، ودروسا متقدمة في علم الطبخ، وموائد مشتركة تجمع بين طهاة عالميين وأردنيين، لابتكار أطباق حديثة تمزج بين التوجهات العالمية والروح الأصيلة للمطبخ الأردني والشامي.

وصُمّم المهرجان ليجذب العائلات، وعشاق الطعام، والمهتمين من السياح والزوار، والمهنيين في قطاع الطهي، وستتضمن فعالياته، على مدار ستة أيام، حفلات موسيقية في الهواء الطلق لكبار الفنانين في العالم العربي، ومناطق تفاعلية للأطفال، ومساحات ثقافية تُبرز ثراء المطبخ الأردني والإقليمي حاضرا ومستقبلا.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، والتي استقطبت عشرات الآلاف من الزوّار وحظيت باهتمام واسع على المستوى الإقليمي والعالمي، تعود نسخة 2025 ببرنامج موسّع، وشراكات دولية جديدة، وجناح خاص تحت عنوان "دبلوماسية الطهي Gastro Diplomcy"، حيث ستشارك السفارات والجاليات المقيمة في الأردن عبر عرض أطباقها الوطنية في مشهد مميز يحتفي بالتبادل الثقافي بين الشعوب.