مهرجان الأردن العالمي للطعام في نسخته الثانية ينطلق اليوم

مهرجان الأردن العالمي للطعام في نسخته الثانية ينطلق اليوم
خبرني - تنطلق، الأربعاء، فعاليات مهرجان الأردن العالمي للطعام 2025، الذي يُقام في عمّان بين 6 و11 آب، ليشكل الحدث الأبرز في مجال الطبخ وفنون الطهي في المنطقة، إذ يطلق العنان لاستكشاف تنوّع غني في النكهات والموروث الاجتماعي والثقافي في فنون الطهي وأطباق الطعام،
ويعود المهرجان هذا العام بنسخته الثانية برؤية فريدة متجدّدة تحت شعار: "مجتمعون،" ليعكس أحد أوجه الهوية العربية الأصيلة عبر منح الجمهور فرصة لممارسة فنون الطهي وتناول أطباق مميزة من الطعام في أجواء احتفالية جماعية.
ويأتي انعقاد المهرجان في الأردن ليشكل جسرا بين الأصالة والحداثة، والمجتمع المحلي وضيوفه من مختلف أرجاء العالم، وأصناف الطعام والحكايات التي ترويها.
ونظرا لأهمية الأردن على خارطة السياحة الثقافية في العالم، فإن المهرجان يسلط الضوء على الإرث المميز للطعام الأردني، ويعزّز من مكانة المملكة كوجهة سفر فريدة.
* دعم أطفال غزة
هيئة تنشيط السياحة، أعلنت أن ريع تذاكر مهرجان الأردن العالمي للطعام سيُخصّص بالكامل لدعم أطفال غزة، معتبرة في بيان لها أن هذه الخطوة الإنسانية تعبّر عن تضامن الأردن المستمر مع الأهل في قطاع غزة وفلسطين.
وأكدت الهيئة أن المهرجان في نسخته الثانية يحمل رسالة مجتمعية وتنموية، حيث يسهم في دعم المشاريع الناشئة ورواد الأعمال في قطاع الأغذية وفنون الطهي، ويفتح أمامهم فرصًا للترويج والتوسع، في شراكة مع القطاع الخاص.
المهرجان، أطلق الاثنين الماضي، حملة إغاثية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إذ انطلقت من ساحة المهرجان قوافل مساعدات إغاثية محملة بالمواد الغذائية والطبية، بمساهمة من شركات ومؤسسات وأفراد مشاركين في المهرجان، وممثلين عن القطاع الخاص.
وأكد القائمون على الحملة أن إجمالي المساعدات التي أرسلت إلى غزة عبر هذه المبادرة يصل إلى 300 طن من المواد الغذائية، ستُنقل على ثلاث دفعات خلال فترة انعقاد المهرجان، لضمان استمرارية تدفق الدعم وتلبية احتياجات الأشقاء في القطاع.
وقال الناطق باسم هيئة تنشيط السياحة إن هذه الحملة تمثل جزءاً من المسؤولية الاجتماعية التي يتحملها القطاع الخاص الأردني، وتعكس القيم الأصيلة التي تحرص المملكة على تجسيدها في المواقف الإنسانية.
وبيّن أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي ضمن رسالة المهرجان التي تنصهر فيها الأبعاد الثقافية والاقتصادية، بقيم التكافل والعطاء التي يتميز بها الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف.
وشدد الناطق الإعلامي على أن الأردن يواصل أداء دوره الإنساني بكل إمكانياته، وبمنهجية عمل مستدامة ووفق كل السبل المتاحة، بما يعبر عن روح التضامن الأردني، مشيرا إلى أن المبادرة ستستمر خلال الأيام المقبلة عبر إتاحة المجال لعملية التبرع طوال فترة المهرجان، بما يتيح مشاركة أكبر من مختلف القطاعات والمجتمعات.
* خبراء طهي من الأشهر عالميا
ويستقطب مهرجان الأردن العالمي للطعام 2025 خبراء طهي من الأشهر على مستوى العالم ومن الحائزين على نجمة ميشلان العالمية، وسلاسل مطاعم مرموقة، ورواد أعمال في قطاع الأغذية، ومواهب طهي من مختلف أنحاء العالم.
كما سيشهد المهرجان سلسلة من عروض الطهي الحيّة، ودروسا متقدمة في علم الطبخ، وموائد مشتركة تجمع بين طهاة عالميين وأردنيين، لابتكار أطباق حديثة تمزج بين التوجهات العالمية والروح الأصيلة للمطبخ الأردني والشامي.
وصُمّم المهرجان ليجذب العائلات، وعشاق الطعام، والمهتمين من السياح والزوار، والمهنيين في قطاع الطهي، وستتضمن فعالياته، على مدار ستة أيام، حفلات موسيقية في الهواء الطلق لكبار الفنانين في العالم العربي، ومناطق تفاعلية للأطفال، ومساحات ثقافية تُبرز ثراء المطبخ الأردني والإقليمي حاضرا ومستقبلا.
وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، والتي استقطبت عشرات الآلاف من الزوّار وحظيت باهتمام واسع على المستوى الإقليمي والعالمي، تعود نسخة 2025 ببرنامج موسّع، وشراكات دولية جديدة، وجناح خاص تحت عنوان "دبلوماسية الطهي Gastro Diplomcy"، حيث ستشارك السفارات والجاليات المقيمة في الأردن عبر عرض أطباقها الوطنية في مشهد مميز يحتفي بالتبادل الثقافي بين الشعوب.
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