4.207 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 7 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آب (بترا)- ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 14.9 بالمئة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، في مؤشر لافت على نسقها التصاعدي الذي بدأ منذ بداية 2025.

وحسب معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، زادت صادرات الغرفة وفق شهادات المنشأ التي أصدرتها، خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، إلى 4.207 مليار دينار، مقابل 3.660 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت ثمانية قطاعات فرعية زيادة في صادراتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 2.5 بالمئة للصناعات العلاجية واللوازم الطبية، و78 بالمئة للصناعات الإنشائية.

بالمقابل، انخفضت صادرات قطاعي الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 8.2 بالمئة والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بنسبة 7.6 بالمئة.

واستحوذت 4 دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 2.421 مليار دينار.

وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 41.6 بالمئة، وصولا إلى نحو 700 مليون دينار، مقابل 494 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وبينت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات الغرفة إلى السعودية خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 8.3 بالمئة، مسجلة ما قيمته نحو 492 مليون دينار، مقابل 454 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت كذلك صادرات الغرفة إلى العراق خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي 2025 بنسبة 1.9 بالمئة، وصولا لما قيمته 535 مليون دينار، مقابل 524 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.5 بالمئة، لتسجل 694 مليون دينار، مقابل 767 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى سوريا، خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 363.7 بالمئة، حيث وصلت إلى 181 مليون دينار مقابل 39 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.

كما سجلت صادرات الغرفة إلى الشقيقة فلسطين خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 9 بالمئة، وصولا لما قيمته 94 مليون دينار، مقابل 86 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي 2025، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة ملياري دينار فالدول الآسيوية غير العربية 935 مليون دينار ودول أميركا الشمالية 723 دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي 252 مليون دينار ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 135 مليون دينار والدول الإفريقية 87 مليون دينار ودول أميركا الجنوبية 37 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 32 مليون دينار.وتوزعت صادرات الغرفة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.024 مليار دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 745 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 624 مليون دينار.وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، ما قيمته نحو 567 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 413 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 369 مليون دينار.وتوزعت بقية صادرات الغرفة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة نحو 184 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 148 مليون دينار والإنشائية 122 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة نحو 11 مليون دينار.يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل الى نحو 5 مليارات دينار.