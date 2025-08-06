وسام أبو علي يرد على أنباء فشل انتقاله إلى كولومبوس

وسام أبو علي يرد على أنباء فشل انتقاله إلى كولومبوس
خبرني - رد اللاعب وسام أبو علي على الأنباء التي أشارت إلى إمكانية عدم اكتمال صفقة انتقاله إلى كولومبوس كرو.
نقلت قناة النهار تصريحات للاعب الفلسطيني تحدث خلالها حول إمكانية استمراره في صفوف الأهلي المصري.
وذكرت: "وسام أبو علي تم قيده في قائمة "الأحمر" لحين انتقاله بشكل نهائي إلى كولومبوس كرو".
وأشارت إلى أن المهاجم الدولي منزعج من الشائعات التي تلاحقه في الفترة الماضية.
وأضافت: "اللاعب عاد من الساحل الشمالي الإثنين، وصفقة انتقاله إلى النادي الأمريكي لم تفشل".
وتابعت: "توجه أبو علي إلى السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة العمل".
وأكدت نقلاً عنه أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال 72 ساعة، وأنه لا يوجد أي مشكلة في عدم تحويل المقابل المادي، والأمر نفسه بشأن عدم إرسال البطاقة الدولية لناديه الجديد.
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