شاهد.. شجار بين مشجعات أثناء عرض للمصارعة الحرة

شاهد.. شجار بين مشجعات أثناء عرض للمصارعة الحرة
خبرني - اندلع شجار بين عدد من المشجعات في مدرجات ملعب "ميتلايف ستاديوم" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، خلال عرض المصارعة الحرة "سمر سلام" الذي أقيم يوم الأحد الماضي.
وأظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من المشجعات وهن يتبادلن اللكمات ويدفع بعضهن البعض في مشاجرة فوضوية قبل أن يتدخل رجال الأمن لفض الاشتباك".
ولم يتضح بعد سبب اندلاع هذا الشجار، فيما أثار المقطع المصور جدلاً واسعاً بين مستخدمي الإنترنت.
الجدير بالذكر أن العرض شهد أيضاً عودة المصارع الأسطوري بروك ليسنر.
August 4, 2025
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