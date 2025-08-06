رئيس (الليغا) يستعين بسان جيرمان وتشيلسي للرد على ريال مدريد

رئيس (الليغا) يستعين بسان جيرمان وتشيلسي للرد على ريال مدريد
خبرني - أطلق رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، رداً قوياً على اتهامات قناة ريال مدريد التلفزيونية التي زعمت أن الرابطة تتلاعب بالمسابقة برفضها تأجيل مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري ضد أوساسونا يوم 19 أغسطس (آب).
وفي رده عبر منصة "إكس"، وجه تيباس حديثه إلى ميغيل غارسيا كابا، الخبير القانوني المقرب من ريال مدريد، والذي اتهم الرابطة بتطبيق القواعد بشكل انتقائي.
وانتقد تيباس بشدة مقال غارسيا كابا، مؤكداً أن ريال مدريد هو من يسعى إلى "ثني القواعد" لصالحه، وليس العكس.
وأشار تيباس إلى أن الريال هو من رفع دعاوى قضائية ضده وقدم أكثر من 100 شكوى على الرابطة.
كما استغرب رئيس "لاليغا" من التخطيط الداخلي للنادي، متسائلاً عن سبب منحه لاعبيه أيام إجازة إضافية، مما أثر على تحضيراتهم، في حين أن أندية أخرى مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان، التي أنهت موسمها في وقت متأخر، ستبدأ مبارياتها في مواعيدها دون محاولة "ثني القواعد".
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