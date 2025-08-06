برشلونة يتوصل لاتفاق نهائي مع كوندي

خبرني - أكد خبير انتقالات اللاعبين الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي برشلونة قد حسم اتفاقه مع مدافعه الفرنسي جول كوندي لتجديد عقده.

وأكد رومانو أنه تم ختم الاتفاق بين الطرفين بعد موافقة محاميي النادي واللاعب على جميع الوثائق، ليصبح كل شيء جاهزاً أمام كوندي للتوقيع مع النادي الكاتالوني على العقد الجديد الذي سيمتد حتى يونيو (حزيران) 2030.

وحسب الصحافي الإيطالي، من المتوقع أن تتم الخطوات الرسمية للتوقيع قريباً.